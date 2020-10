¿Habrá una secuela de la novela ‘Pasión de Gavilanes’? Uno de sus protagonistas lo revela

El actor de origen argentino Michel Brown, una de las figuras protagónicas de la novela ‘Pasión de Gavilanes’ revela que habría una secuela en puertas, de la que él, lamentablemente, no formaría parte. Esta segunda parte de la producción original de la cadena Telemundo está muy cerca de materializarse, esto lo aseguró Brown en el medio virtual FormulaTV.

El eterno “Franco Reyes” de ‘Pasión de Gavilanes’ dijo lo siguiente cuando el presentador le asomó la pregunta de la segunda parte: “La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quien, pero creo que algunos la van a hacer.”

De acuerdo al sitio web de fanáticos de la novela, Franco Reyes Guerrero es uno de los personajes principales en Pasión de Gavilanes. Es hermano de Juan, Óscar y Libia Reyes. Es el último de los hermanos Reyes que se enamora de una de las hermanas Elizondo, en este caso, de Sara. Al igual que sus hermanos, Franco es muy atractivo y fuerte físicamente, pero es de carácter débil, tranquilo y sumiso, muy contrario a Juan y Óscar.

Aunque, sobre ser parte de esta nueva etapa de la exitosa novela, Brown fue muy claro: “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”.

Su decisión, de acuerdo a lo que dijo en el programa de televisión, viene dada por la negativa a regresar a viejas historias, cuando asegura que hay muchas nuevas por descubrir, aunque respeta que sus antiguos compañeros regresen a este proyecto. “Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención” dijo.

Pasión de Gavilanes: Un éxito sin precedentes

Pasión de gavilanes es una telenovela colombiana, escrita por Julio Jiménez, en el año 2003, producida por RTI Televisión, para Caracol Televisión y Telemundo.

Está protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, con las participaciones antagónicas de Kristina Lilley, Juan Pablo Shuk, Juan Sebastián Aragón y Lorena Meritano y las actuaciones estelares de los primeros actores Jorge Cao, Gloria Gómez y María Margarita Giraldo. Es una adaptación de la telenovela colombiana Las aguas mansas, producida en el año 1994, original de RTI Producciones y del mismo escritor.