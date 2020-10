Sebastián Yatra y Guaynaa estrenan el tema “Chica Ideal” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

Sebastián Yatra recientemente celebró su cumpleaños, por lo que decidió honrarlo en grande con el lanzamiento de su nuevo tema musical “Chica Ideal” en colaboración con el rapero puertorriqueño Guaynaa. La canción detalla la búsqueda por la mujer ideal y fue creada en base al tema clásico de música latina, “Quiero Una Chica”.

“Chica Ideal” es un tema energético y alentador y continua con los lanzamientos de sencillos colaborativos, que se han convertido en favoritos de los fans, que Yatra nos ha dado durante este año tan difícil. Lo acompaña un video musical que nos brinda esperanza para un futuro donde los jóvenes se podrán reunir una vez más.

Hoy, 16 de octubre, Sebastián y Guaynaa realizarán la primera presentación del nuevo sencillo como parte del set de canciones que interpretará Yatra durante su participación como el único artista latino en el festival de música de NIVA & YouTube “Save Our Stages”(Salva Nuestros Escenarios), a las 9:00pm ET (6:00pm PT), sumándose a un exclusivo elenco de artistas incluyendo a Finneas, Macklemore, G-Eazy, Marshmello + Demi Lovato, Jason Mraz, Brittany Howard, Miley Cyrus, Foo Fighters, The Roots, Major Lazer, Dave Matthews y muchos más que buscan apoyar “a los escenarios de música mas vulnerables”.

ESCUCHA “CHICA IDEAL” DE SEBASTIÁN YATRA y GUAYNAA

Yatra habla de su nuevo tema musical

“Chica Ideal” cuenta con más de 653 mil reproducciones en menos de 24 horas desde que fue publicado el material musical en el canal oficial de Sebastián Yatra en la plataforma de Youtube.

“’Chica Ideal’ es una canción alegre. Es un lanzamiento que nos llena de esperanza y nos da felicidad. Es una canción que nos hace sentir bien. Considero que es el tema perfecto para lanzar el día de mi cumpleaños y es muy especial para mi. Se basa en el tema ‘Quiero Una Chica’ de Latin Dreams que estrenó hace mas de 20 años, un sencillo que me trae nostalgia y cada vez que lo escucho me enloquece. Espero que los fans sientan la misma emoción que yo siento cuando escuchen a ‘Chica Ideal’. También quiero agradecerle a Guaynaa porque realmente desempeño un excelente trabajo”, destacó Yatra sobre su nuevo tema musical.

Lo que debes saber sobre Sebastián Yatra

Nacido en Medellín y criado de forma bilingüe en Miami, para luego regresar a Colombia a perseguir su amor por la música, Sebastián Yatra rápidamente desarrolló un balance artístico distintivo – fusionando el pop multicultural y las influencias de ritmos de ambos países, además de contar con una facilidad innata para las redes sociales y un talento natural como cantante y compositor influenciado en gran parte por los cantantes más exitosos de pop de ambos idiomas.

Habiendo logrado irrumpir dentro de la industria musical en Colombia alcanzando la posición #1 con tan solo 19 años, rápidamente fue evidente que Sebastián Yatra seria un campeón de la música pop latina. La publicación FADER MAGAZINE declaró poco tiempo después, “Sebastian Yatra le esta dando a la música pop latina una nueva vibra… trayendo de nuevo la balada latina… usando su dulce voz y carisma, el artista nacido en Medellín crea melodías emotivas demostrando que las baladas aún tienen un gran auge.”

Hoy, con 25 años, Sebastián Yatra ya ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas como The Jonas Brothers, Halsey, One Republic, Juanes, Mana, Daddy Yankee y más, mientras también eleva su propia reputación llevando siete sencillos a la posición #1 durante su carrera, contando con mas de 12 billones de reproducciones musicales, y una suma combinada que sobrepasa 35 millones de seguidores en redes sociales y suscriptores de YouTube, y hoy en día, es el artista latino masculino #1 en la plataforma TikTok.

Su posición como el indiscutible próximo líder de la nueva generación del pop latino fue ratificada cuando los iconos del genero, Ricky Martin y Enrique Iglesias, le extendieron una invitación para acompañarlos durante su próxima gira juntos.

Mientras se mantenía bajo cuarentena debido al COVID-19, Yatra fue nombrado por Pop Sugar como, “una luz durante los momentos mas oscuros, entreteniéndonos vía Instagram Live, conectando con sus fans y compartiendo los covers que hacen de su música, creando desafíos en redes sociales que nos invitan a ser mas amorosos y positivos, compartiendo divertidos videos vía TikTok, e inclusive leyendo cuentos para niños en las noches. Es uno de los artistas mas dulces, chistosos, talentosos y humildes de su generación.”

