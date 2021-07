Sean McInerney: Estrella de ‘Jackass’ sufre la mordedura de un tiburón [VIDEO]

Sean McInerney, actor de la serie de televisión transmitida por MTV llamada ‘Jackass’, en participación de la promoción de ‘Jackass 4′ y durante la Shark Week de Discovery sobre un especial para la “Semana del Tiburón”, que será trasmitida del 12 al 18 de julio, casi termina desmembrado por un escualo que lo atacó al no salir bien la intrépida hazaña que quería realizar sobre su tabla de surf.

Las estrellas de este famoso programa de los años 90’, en plena promoción de su cuarta temporada, quisieron replicar una de las escenas de “Días felices” en la que Fonzie (Henry Winkler) hacia una acrobacia de esquí acuático, pero a Sean McInerney, apodado “Poppies”, encargado de hacerla la acrobacia, no le salió nada bien.

El recordado actor que se ganó su apodo por defecar en una concurrida confluencia de calles con tan solo 13 años quiso hacer lo mismo, pero la escena le salió muy accidentada. Tras querer saltar por encima de al menos 10 tiburones, perdió el equilibrio y cayó justo encima de estos, y de inmediato la reacción natural de los animales fue atacar su presa.

El momento de pánico quedó registrado en un video que el propio Discovery público en su canal de YouTube, y que muestra como el actor pide ayuda al equipo para que lo rescate, pero lastimosamente los animales tuvieron una reacción más rápida y uno de ellos lo atacó mordiéndolo y zambulléndolo en el agua con fuertes sacudidas. La imagen de la aleta del tiburón moviéndose y agitando el agua es impresionante.

El equipo de compañeros de “Poppies”, sin pensarlo, se lanza al agua y hacen su rescate, retirándolo hacia el barco con una herida sangrante en una de sus manos, la cual necesito de un torniquete evitando una hemorragia que lo condujera posiblemente a la muerte.

“Sabía que existía la posibilidad de que me mordiera un tiburón, pero no pensé que iba a suceder”, afirmó.

“Eran las 18:30h, empezaba a oscurecer, estaba nublado… y yo solo tenía ganas de acabar con el rodaje. Salté, caí, miré hacia abajo y vi a los tiburones… justo cuando uno me mordió en la mano”, explicaba el propio Poopies. Pasado el gran susto, sus compañeros de grabación, entre ellos Chris Pontius, aseguro que esto “es un recordatorio de que vamos muy al límite. O todo sale bien o esto pasa. Con suerte, todo va siempre bien, pero esta vez no”, aseguró el miembro de Jackass, en declaraciones citadas por ABC.

Por su parte, Steve O, bastante asustado por el ataque, lanzó la expresión de que “es un recordatorio de que sí, estamos presionando bastante fuerte. Estaría muerto si no fuera por la rapidez con la que actuó todo el equipo”, reconoció su compañero.

Con gran fortuna, Sean solo recibió una mordida en su mano izquierda que fue suturada por el personal médico que lo asistió, luego de haberle reconstruido varios tendones y arterias. Así le quedó y así la enseñaba en el podcast de Tony Hawk y Jason Ellis:

“Ahora, se recupera del susto y celebra que su mano, ni otra parte de su cuerpo hayan sido desmembradas. Y como es característico de su ser, el actor se tomo este evento con gran humor diciendo “¡Quiero un bono!”, bromeando sobre la peligrosidad de la acrobacia que quiso hacer. Además de declarar que realmente pensaba que nada malo podría sucederle durante la escena de grabación. “Estaba en su salón y era hora de cenar», concluyó.

“Jackass 4: la película”

Es de recordar que en octubre 22 llegará a las salas de cine “Jackass 4”, la nueva aventura cinematográfica y quizás la última que realicen los integrantes de esta serie intrépida y loca que nació en la televisión en el año 2000 hasta su insuperable trilogía de largometrajes sobre el poder de la amistad y el escaso aprecio por la integridad física: Jackass: The Movie (2002), Jackass 2:

Todavía más (2006) y Jackass 3D (2010).

En esta cinta no solo veremos a Johnny Knoxville y a Steve-O, sino a gran parte de los actores originales, con la excepción de Bam Marguera, quien fue eliminado de la serie. En el filme, también se verá a Steve-O y a Chris Pontius, otros miembros de “Jackass” quienes rodaron igualmente escenas peligrosas con los escualos, pero que tuvieron más suerte que Sean.

El capítulo completo disponible en Discovery, que podría hacer parte de la película, dejara ver a los actores interactuando con estos peligrosos peces, poniendo a prueba el olfato de estos.

Una serie peligrosa que pone la vida en riesgo

De acuerdo a La Guia, esta serie televisiva catalogada como comedia, nació por parte de Jhonny Knoxville en el año 1998, cuando el mismo Knoxville prueba contra su cuerpo dispositivos de autodefensa como el taser y un disparo de un arma 9mm, mientras llevaba puesto un chaleco antibalas, todo esto con el fin de llamar la atención del público mientras era grabado.

Escenas osadas y riesgosas como estas atrajeron una audiencia que gustaba ver situaciones que ponían la vida al límite, formato que fue duramente criticado por influir negativamente en el público. Más sin embargo el programa fuera de ser prohibido, se catapultó como una serie de mucho “rating”.

La historia de los programas de televisión cambió y programas grabados con poco presupuesto y de forma natural fueron la diversión y el entretenimiento del público juvenil.Pero un programa de riesgo no estaba exento de salir mal, y uno de los casos más extremo que cambió el rumbo de este, fue la muerte de uno de sus principales miembros durante una de las tantas alocadas acrobacias.

El 20 de junio del año 2011, Ryan Dunn chocó borracho su auto contra un árbol durante el rodaje del programa, junto a él murió el camarógrafo Zachary Hartwell. Lo que ocasionó un gran colapso depresivo para su mejor amigo, también protagonista del programa, Bam Margera, que entre lágrimas y gritos dio su última entrevista para este programa en el lugar del accidente.Con este fatal accidente llegó a su fin el alocado programa y cada miembro del equipo tomo su camino.

Ahora bien, las consecuencias de todo lo intrépido que hicieron sus actores quedó para siempre marcado en algunos de ellos. Es el caso de Jhonny Knoxville, conocido como el líder del grupo, quién actualmente debe orinar mediante un catéter debido a que con un tinte dramático, tras realizar un truco que lo dejó muy mal herido, terminó literalmente rompiéndose el miembro.

Así mismo esta Steve-O, considerado el más demente del grupo, quien realizó los retos más insólitos y peligrosos, y que luego de varios intentos de suicidio, sus amigos del programa decidieron ingresarlo en un psiquiátrico, en el cual se rehabilitó y quien actualmente mantiene su fama mediante las redes sociales.

