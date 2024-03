Muere Sean Garinger, estrella de ’16 y embarazada’: ¿De qué falleció?

Sean Garinger, quien filmó la sexta temporada de “16 & Pregnant”, murió a la edad de 20 años.

La revista People informó que Garinger, padre de su exnovia, los hijos de Selena Gutiérrez, Dareli y Esmi, falleció a causa de las heridas sufridas por un evento inesperado mientras estaba en su vehículo todo terreno. Mientras hablaba con The U.S. Sun, tras la muerte de su hijo, Mary Hobbs declaró que el accidente ocurrió en su propiedad de Boone, Carolina del Norte.

“Simplemente estaba moviendo [el ATV] de un lugar de estacionamiento a otro para que yo pudiera regresar al estacionamiento. Se detuvo frente a mí para estacionar el vehículo todo terreno y el suelo cedió por la lluvia y el barro”, dijo Hobbs.

Según Hobbs, el vehículo acabó encima de él, provocándole graves lesiones en el cráneo.

“Corrí hacia los vecinos tratando de conseguir que alguien me ayudara a quitarle el ATV. Nadie respondió. Corrí hacia él. En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba vivo”, recuerda Hobbs.

Ella compartió que está desconsolada por la muerte de su hijo el 28 de febrero.

“Hubo una gran parte de mi corazón que murió con mi hijo el miércoles. Él era mi único hijo, mi roca, mi fuerza cuando ya no me quedaba ninguna”, dijo Hobbs.

Selena Gutiérrez habló sobre la maternidad tras darle la bienvenida a Dareli

Gutiérrez se reunió con las cámaras de MTV para dar una actualización de su vida, luego de filmar la sexta temporada de “16 & Pregnant” en 2021. Dijo que residía con su abuela en Colorado. Ella compartió que prefería vivir en Colorado a Arizona ya que ella y Dareli estaban rodeadas de sus familiares.

“Arizona era realmente aburrida. Un poco. Porque éramos solo Mary, Sean y yo todo el tiempo. Entonces, cuando Sean estaba en el trabajo, estábamos el bebé y yo solos todo el tiempo. Ahora hay niños con los que puede jugar. Y se nota que ahora es más abierta”, afirmó la personalidad de MTV.

También afirmó que disfrutaba ser madre.

“Lo que más me gusta de ser madre es que la conexión que tienes con tu propia hija es diferente a la que tendrías con tus hermanos o tu sobrina. Como si hubiera estado en mi estómago durante nueve meses. Hicimos crecer ese vínculo. Y ya puedo sentirla. Y ella puede sentirme. Es realmente genial tener a alguien a quien siempre tendrás y comprenderás”, dijo Gutiérrez.

​

Lane Fernández falleció en 2022

Garinger es el miembro más reciente de la franquicia “16 and Pregnant” y “Teen Mom” en fallecer. In Touch Weekly informó que Adrian “Lane” Fernández, quien protagonizó las temporadas 2 y 3 de “Teen Mom: Young and Pregnant”, murió en 2022. Fernández, quien fue padre de Emerson, la hija de Malorie Beaver, y su esposa, Kylee Rose, se convirtieron en padres de un hijo llamado Nolyn menos de un mes antes de su muerte. Tras su fallecimiento, Rose recurrió a Facebook para conmemorar a su difunto marido, que tenía 28 años en el momento de su muerte.

“Estoy tan perdida sin ti, cariño… Te amo hasta la luna y de regreso y sé que estás cuidándonos. Siempre te extrañaré. Siempre has sido tú, Nolyn, Emerson, y te amo mucho y fuiste un padre, un padre perro y un esposo increíble. Siempre serás mi roca y mi mejor amigo. Te extraño más que nada bebé”, se lee en la publicación.

Esta es la versión original de Heavy.com

Día de la Mujer 2024: ¿Cuántas mujeres murieron el 8 de marzo de 1857?