¿Sean “Diddy” Combs usaba pelucas? FOTOS

Se han hecho virales unas fotos antiguas y un vídeo que parece mostrar a Sean “Diddy” Combs luciendo lo que mucha gente piensa que era una peluca, aunque él dijo que en el vídeo era su pelo real.

“No se puede dejar de ver”, escribió una persona en x, compartiendo una foto de Diddy. Las fotos y el vídeo no son recientes, pero se han vuelto virales de nuevo a raíz de la acusación de Combs por tráfico sexual y otros cargos.

En 2016, 50 Cent troleó a Combs por la foto de la peluca, según HipHop DX. En ese momento, el sitio informó que Diddy estaba “disfrutando del último álbum de Travis Scott, Birds in the Trap Sing McKnight, en Snapchat con una elegante peluca”. Eso llevó a 50 Cent “a burlarse de Puffy por ello en su Instagram”, informó el sitio utilizando el apodo anterior de Combs.

“Qué demonios”, escribió 50 Cent junto a un videoclip que muestra a Diddy luciendo el ala mientras escucha “The Ends” de Scott, informó HipHop DX.

Según los informes, Sean “Diddy” Combs lució el look en una fiesta para Beyoncé

Según HipHop DX, Diddy “aparentemente se puso la peluca en la fiesta de cumpleaños de Beyoncé con temática de los años 70”. Daily Mail también informó: “¡Enloqueciendo! Puff Daddy se pone la peluca después de la fiesta de cumpleaños número 35 de Beyoncé con temática de Soul Train”.

Según The Washington Post, 50 Cent está produciendo un documental de Netflix sobre Diddy.

“Lleva una peluca y ni siquiera la esconde #Diddy”, escribió una mujer, compartiendo el video.

La acusación dice que Combs realizó múltiples “Freak Offs” en los que se coaccionó a las mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos. Según la acusación, que acusó a Combs de tres delitos federales, “los Freak Offs eran espectáculos sexuales elaborados y producidos que Combs organizaba, dirigía, durante los cuales se masturbaba y, a menudo, grababa electrónicamente”.

La acusación dice que Combs “abusaba, amenazaba y coaccionaba a las mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

El video de la “peluca” se volvió viral en TikTok y X

La foto resurgió después de que el video se volviera viral en TikTok y X nuevamente mostrando lo que muchas personas piensan que parece Diddy con una peluca, aunque, en el video, dice que no es una peluca sino su cabello natural. Tenga en cuenta que el lenguaje en el video incluye improperios.

Un video de Diddy con una peluca también se volvió viral en X.

“Diddy fue captado con una peluca”, dice el epígrafe de un video de TikTok. Un video de “peluca” tiene más de 500.000 me gusta en TikTok.

“Diddy se ve tan estúpido”, escribió una persona en X.

En 2016, la página de Instagram “The Shade Room” también destacó la foto de la peluca y el comentario de 50 Cent. “#50Cent es implacable 😩😩 #Diddy”, escribió la página, compartiendo la foto.

En una declaración al New York Times después de que se emitiera la acusación, el equipo legal de Combs negó que hubiera cometido delitos. “Sean ‘Diddy’ Combs es un ícono de la música, un empresario hecho a sí mismo, un hombre de familia cariñoso y un filántropo probado que ha pasado los últimos 30 años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para elevar a la comunidad negra. Es una persona imperfecta, pero no es un criminal”, se lee en la declaración, según The Times. La acusación se publicó el 17 de septiembre.

