Fallece el director de reparto Scout Masterson a los 48 años

El mejor amigo de Tori Spelling, “Guncle” Scout Masterson, murió, dejando atrás a seres queridos conmocionados y afligidos.

“Ayer perdimos a un esposo amoroso, un amigo amable, un buen hijo y un padre increíble. Scouty, echamos mucho de menos. 💔”, escribió su esposo Bill Horn en Instagram el 12 de septiembre de 2022, indicando: “Scout Michael Masterson. 1974-2022.”

¿Cómo murió Masterson? La causa de la muerte no ha sido revelada. Tampoco está claro dónde murió Masterson. Su muerte no figura en la página del forense del condado de Los Ángeles, ni bajo Scout Masterson ni bajo su nombre original Mike Wallock. Según los registros en línea, vivía en Tarzana, California.

Una publicación en la página de Facebook de su familia, “The Guncles”, decía: “Ayer perdimos a un esposo amoroso, un amigo amable, un buen hijo y un padre increíble. Scouty, echamos mucho de menos. 💔”

Esto es lo que necesita saber:

Tori Spelling recordó a Masterson como un ‘humano increíblemente amable’

Tori Spelling publicó un extenso tributo a Masterson en su página de Instagram.

“Una frase que nadie dijo mejor que @scoutmasterson. ¿Ese sentimiento de que si no pones algo en palabras que otros puedan leer, entonces no es real? ¿Cómo puede ser esto real? Tuve problemas con esta publicación hoy. Pero, lamentablemente, es real. Ayer falleció nuestro amigo Scout”, escribió.

Su mensaje continuó:

Este humano increíblemente amable que fue el mejor padre, esposo, hijo, padre perro, amigo y Guncle fue tomado demasiado pronto. Sus hijos Simone y Boz eran su mundo. Amaba a su esposo Bill con todo su corazón. Su madre, la abuela J, a la que todos llamamos Nana, era una diosa en su mundo. Tenía tantos amigos que se preocupaban por él porque hacía tiempo para todos ellos y todos sabían que el mundo era un lugar mejor con él en él. No importaba lo que estuviera pasando en cuanto a salud y personalmente, siempre se aseguraba de hacer que los demás se sintieran amados y hacerlos reír y sonreír. Era un rayo constante de positividad. Mis hijos lo querían mucho. Él era el autoproclamado Guncle ‘divertido’. Un título que lució con orgullo. Stella me dijo: ‘No puedo creer que nunca más volveré a recibir un abrazo del tío Scouty’. Me dio los mejores abrazos. Y, siempre olía tan bien.’ Todo cierto. El mejor abrazador del mundo. Amor y oraciones a su increíblemente hermosa familia. Le encantaban las velas 🕯 tanto. Enciende uno en su honor si puedes. Una hermosa llama en nuestros corazones que nunca se apagará. Besos y abrazos.

Busy Phillips escribió en el hilo de comentarios: “Conocí a Scout hace un millón de años y lo adoré y siempre me encantó encontrarme con él. Mis condolencias y amor para Bill y los niños y para ti y todos sus otros amigos cercanos, él era una luz maravillosa y brillante y muchos lo extrañarán mucho. Estoy tan triste de escuchar esto. ❤️”

Masterson trabajó como director de casting y publicista

Otros homenajes y mensajes llegaron a Masterson.

Según la revista People, Masterson fue un “director de casting convertido en publicista nominado al premio Emmy”.

Su última publicación en Instagram no indicó que algo anduviera mal. “Me alegro de habernos tomado unos días para relajarnos en nuestro lugar FAV, @parkhyattaviara (¡gracias por recibirnos!) ¡Es difícil creer que este pequeño cumpla 8 años el 30! #boz #birthdaysoon”, decía el 13 de agosto de 2022.

Según su perfil de IMDb, “Scout Masterson nació el 4 de julio de 1974 en DuBois, Pensilvania, EE. UU. Es director de casting y actor, conocido por The Island (2005), The World Is Not Enough (1999) y Miss Congeniality (2000). Está casado con Bill Horn desde el 23 de mayo de 2009. Tienen un hijo”.

Esa publicación agrega: “Amiga desde hace mucho tiempo de la actriz Tori Spelling y su esposo Dean McDermott. Tori se convirtió en ministro ordenado para oficiar su ceremonia de compromiso con Bill Horn. Se le considera un tío sustituto de los tres hijos de Tori Spelling, Liam, Stella y Hattie”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Xavi sobre el partido ante el Bayern: “El Barça ha cambiado y estamos listos para competir”