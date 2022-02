[ENTREVISTA] Sarai y Gabriel Coronel nos presentan ”Una noche más”

La artista en ascenso Sarai nos trae su nuevo tema promocional “Una noche más” en el material audiovisual comparte reparto con el actor Gabriel Coronel, ambos protagonizan un amor de película en la ciudad de Nueva York.

El tema fue escrito y producido por Sarai, la canción inspira a vivir un amor sin límites. El video musical fue dirigido por el reconocido director Nuno Gomes, contó con la participación estelar del actor venezolano Gabriel Coronel.

Recordemos que Coronel formó parte de la pasada edición de Nuestra Belleza Latina como reportero del backstage, por su parte, Sarai es una cantante en ascenso que en el año 2020 lanzó su primer tema promocional “Bésame” desde ese momento su presencia en el ruedo musical la sigue posicionando como una joven promesa de la música latina.

¿De qué trata este proyecto?





“Una noche más” se filmo en la ciudad de Nueva York, el audiovisual trasmite mucha alegría, ternura y amor en donde los protagonistas viven momentos especiales juntos, sin pensar en el mañana. A lo largo de las visuales se puede apreciar algunos espacios icónicos de la ciudad que nunca duerme, tales como la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn,Empire Square, entre otros, sin duda alguna las escena muestra la mágia y química entre ambos artistas.

En entrevista, Gabriel dijo sentirse muy emocionado de formar parte de este proyecto:

“definitivamente es muy especial, porque yo estuve ahí hace algunos años, tener personas que te apoyen o que sean parte del proyecto… Sara no se trata de yo apoyarla, sino que ella me de la oportunidad de estar ahí y para mi eso es mágico. Sarai es una persona que canta muy bien, que tiene un concepto musical muy cool, una propuesta visual muy cool, entonces que bueno ser parte de un proyecto que tiene muchas herramientas de triunfador.

“Apenas acaba de salir la canción, muy buenos comentarios, referente a lo dos personas pueden salir, el conectarse, el mostrar una historia y creo que eso fue muy especial de llevar al público a vivir todos esos sentimientos”.

¿Cuáles son los próximos planes para los artistas?

Ambos revelaron que se encuentran muy emocionados por sus próximos proyectos en el ámbito profesional, por su parte, Coronel aseguró que tiene muchos planes en puertas como lanzar un nuevo tema musical que sale a la luz en el mes de octubre, además de su marca personal, una serie que grabará próximamente entre México y Argentina. Por su parte, Sarai es imagen de la marca Shark Beauty como una voz de apoyo a todas las mujeres que se quieren sentir auténticas, adelantó que sigue haciendo música y prepara varios proyectos para este año.

Ambos artistas siguen demostrando que su dupla juntos, sin duda es un éxito seguro, desde AhoraMismo le enviamos todas nuestras felicitaciones a estos talentos del mundo del espectáculos que siguen colocando el nombre de los jóvenes latinos en alto.