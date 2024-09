Sandra Echeverría se ganó como cualquier otra su papel en “Casados con Hijos”- ENTREVISTA

Sandra Echeverría está muy contenta de darle vida a Angie en Casados con Hijos. AhoraMismo habló con Echeverría sobre su trabajo en esta comedia que ya está disponible en la plataforma de streaming ViX. “Yo hice mi audición. Me gane me personaje. No es que me llegó así como ‘hay Sandra lo quieres hacer’, no. Me gane mi personaje”, asegura Echeverría, quien protagonizó La Usurpadora y El Clon. “A mí siempre me gusto mucho la comedia. Estudie mucho en Los Ángeles para hacer sitcoms, pero nunca tuve la oportunidad de hacer sitcoms. Justo cuando me llega este proyecto dije: ‘claro, aquí es donde tengo que sacar el situation comedy que llevo dentro”.

Echeverría comparte créditos con el comediante Andrian Uribe. “Me encanto la idea de trabajar con Adrian. Ya llevaba varios años con querer de hacer cosas con él. Pues me lo dieron y soy muy feliz”, dijo Echeverría rebosando de alegría. Arriba puede ver la entrevista completa.

Más sobre “Casados con hijos”

Casados con hijos es la adaptación para México de la icónica serie​ norteamericana Married with Children. En esta ocasión la serie sigue de​ cerca la vida de la caótica familia Olivares; familia clasemediera que vive​ en el corazón del barrio de Villacoapa en la Ciudad de México.​ Los Olivares están integrados por Poncho, un recalcitrante aficionado del y​ ahora gerente de una zapatería de medio pelo y es un tipo pragmático​ que aplica, al pie de la letra, la ley del mínimo esfuerzo. Angie, por su parte, es una mujer extravagante, se conserva en perfecto​ estado físico y es la envidia de las mujeres de la colonia. Para Angie lo más​ importante es el bienestar de su familia, aunque no sabe ni cómo lograrlo.​ Angie es mala para la cocina, pero buena para la venta en línea de sus​ leggins deportivos. La familia se completa con Alexa y Jonathan y Solovino.