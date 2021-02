Día de San Valentín 2021: Frases de amor entre parejas del mismo sexo

Este 14 de febrero comparte hermosas frases con tu pareja. No importa el color de piel, religión, u orientación sexual, el amor se expresa en todas las formas y este día no es la excepción. Además, ¿quien dijo que el amor es un sentimiento exclusivo de las parejas heterosexuales? El amor es una emoción pura que nace del alma, y que se expresa en un único idioma para todos los seres humanos.

Hoy en pleno siglo XXI, la comunidad homosexual ha obtenido el reconocimiento y el respeto de poder expresarse y desempeñarse con libertad dentro de la sociedad, y en la actualidad no es raro ver parejas del mismo sexo estableciendo relaciones de amor y de familia.

Aunque todavía hay reservas y tabúes dentro de algunas personas, la comunidad LGTBI, esta decidida a decir y expresar abiertamente el estar enamorados de una persona de su mismo sexo.

Sin duda alguna el 14 de febrero que se celebra el Dia de San Valentín, o el día del Amor y la Amistad, es la oportunidad perfecta para que estas parejas de lesbianas y gays, le envíen bonitos mensajes de amor a sus parejas, y por esto que nos hemos dedicado a citar 10 mensajes de amor, para que puedas seleccionar el que más te guste y se ajuste a tu relación.

Frases de amor entre parejas del mismo sexo

1. Quisiera ser tablero de ajedrez para tener una reina como tú

2. Tienes tanta dulzura, hermosa, que si te besara me causarías diabetes.

3. Hoy, mi corazón me ha confesado que me abandona, que ya no quiere nada de mí, que se marcha contigo.

4. Regálame un diccionario, porque desde que nos cruzamos por primera vez, me dejaste sin palabras.

5. No seré tu primer amor, ni la persona que te haya dado tu primer beso, ni tampoco tu primera novia, pero quiero ser la última en todo esto.

6. Te escogí a ti porque me di cuenta de que vales la pena, vales los riesgos, vales la vida.

7. Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta.

8. Para la cena de esta noche puedes traer una botella de vino y también crema batida, es que tengo muchas ideas para usarla contigo.

9. No todos los príncipes andan buscando a una princesa

10. Si no te atreves a dar el primer paso, siempre te quedaras en el mismo lugar, intentémoslo.

LEER MÁS: Día de San Valentín 2021: Mejores piropos para compartir