Día de San Valentín 2024: Frases de amor para compartir

¡Día de San Valentín! Se acerca 14 de febrero y como cada año en varios países del mundo los enamorados se preparan para dar rienda suelta a sus sentimientos festejando con tiempo, regalos, y por supuesto con las frases más cariñosas que puedan dedicarle a su enamorado o enamorada.

En este articulo te vamos a dejar 20 frases cortas de amor y los diez mensajes más románticos con los que puedes enternecer y conquistar de nuevo el corazón de tu pareja.

20 Frases de amor para compartir en el Día de San Valentín 2024

❥ “Eres la historia más bonita de mi vida.”

❥ “Cuando estoy contigo, siento que he llegado a casa.”

❥ “Eres la página más bonita que el destino escribió en mi vida.”

❥ “Dicen que me brillan los ojos cuando hablo de ti.”

❥ “Fuiste, eres y siempre serás mi más bonita casualidad.”

❥ “Eres mi motivo para sonreír.”

❥ “Entre tantos errores tú eres mi mejor acierto.”

❥ “Nos amamos tanto que el amor está celoso de nosotros.”

❥ “No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida. Ahora soy feliz porque te quiero.”

❥ “Te quiero hoy más que nunca, pero mañana sé que te querré más todavía.”

❥ “Te quiero no solo por cómo eres, sino por como soy yo cuando estoy contigo.”

❥ “¡Si no tardas mucho, esperare por ti toda la vida!”

❥ “La sonrisa es mía, pero el motivo eres tu”

❥ “¡Pronunciar tu nombre, es deletrear mi destino!”

❥ “¡Tengo la intención de quererte hasta que se apague mi sol!”

❥ “¡Tu regalo de San Valentin soy Yo…De nada!”

❥ “Te quiero como quieren todos los patos: “Patodalavida””

❥ “Mi plan no era enamorarme, pero sonreíste y lo arruinaste””

❥ “¡Eres el limón que amarga mi vida, pero sin ti mi ron no tiene sabor!”

❥ “Eres la manera que tiene el mundo de decirme lo bonita que es la vida””

Diez mensajes amor para compartir en el Día de San Valentín 2024

❥ “Quiero aprovechar este día para recordarte lo mucho que te quiero. No tienes idea de lo que significas para mí, y me gustaría expresarlo con una frase, pero las palabras no son suficientes. Feliz Día de San Valentín”.

❥ “Gracias por todo lo que haces por mí, por nuestra familia y por todos los que te rodean. En este Día del Amor, no olvides que eres el amor de mi vida.”

❥ “Eres la persona que hace los días solitarios más felices, y los días grises más coloridos. No me cabe duda de que eres la mejor novia del mundo. ¡Te amo! Feliz Día de San Valentín.”

❥ “Quería regalarte un ramo de flores que fuera tan bonito como tú, pero no existe. Tu belleza, por dentro y por fuera, es inigualable. Feliz Día de San Valentín, hermosa.”

❥ “Sé que te conozco hace poco tiempo, pero no sabes todo lo que has causado en mí. Estoy perdidamente enamorado de ti. ¡Feliz Día de San Valentín!”

❥ “Hoy es un día especial, como cada uno de los momentos que paso junto a ti. No te puedo sacar de mi cabeza, ni de mi corazón. Gracias por estar a mi lado otro San Valentín.”

❥ “Si me dieran la oportunidad de cambiar mi pasado, no haría absolutamente nada; pues todo lo que he vivido me llevó hacia ti. Te quiero muchísimo, feliz Día de San Valentín.”

❥ “No hay día en el que no me levanté y agradezca que alguien cómo tú forme parte de mi vida. Gracias por existir. Te amo, ¡feliz día de San Valentín!”

❥ “Gracias por escogerme a mí como tu compañero de vida. Te amo ¡feliz san Valentín amor!”

❥ “Me encanta que seas con quien festejo este día del amor, gracias por ser mi pareja y mi mejor amigo/a. ¡Te amo!

