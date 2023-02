Día de San Valentín 2023: Películas románticas para este mes [VER]

¡El amor! tema de las grandes historias del cine y la televisión, es uno de los planes más románticos para realizar en pareja este próximo martes 14 de febrero, Día de San Valentín.

Nada mejor que en el fin de semana que le antecede a la fecha, hasta el propio día de su festejo, cobijarnos con nuestra pareja en la cama o en el sofá, con unos buenos snacks y unas buenas bebidas, para pasar un rato empalagados de romanticismo.

Para ayudarte con el plan, seleccionamos 15 historias de ayer y de hoy que te hablan de amor. Amor platónico, amor trágico, amor divertido o amor romántico. Esperamos que escojas el tuyo, para que avives o restablezcas este sentimiento, si lo perdiste invita a tu enamorado o enamorada a ver una de estas series y que ¡viva el amor!

15 películas románticas para ver en el mes de San Valentin

1. Planes de boda (2001): El amor puede aparecer en el momento más inesperado. Así se muestra en esta película de Adam Shankman y en la que destaca la actriz Jennifer López en la figura de Mary Fiore, una wedding planner que se enamora de un apuesto médico que, finalmente, se convertirá también en un cliente.

2. Una relación peligrosa (2003): ¿Es posible combinar acción y amor? Esta película de Martin Brest muestra la vida de un matón involucrado en el mundo de la mafia, que pasará a ser supervisado por una mujer de la que terminará enamorado. Su nombre es Ricki (Jennifer López), siendo una relación complicada en la que se mezclan la violencia, el amor y la acción.

3. Ahora o nunca (2015): Dentro del cine español, son protagonistas las películas románticas en las que el amor y el humor se unen de una manera más cotidiana quizá de lo que lo hace el cine norteamericano. María Ripoll, la directora, nos presenta la historia de una pareja que quiere casarse; sin embargo, no lo tendrán fácil. Por culpa de una huelga de controladores aéreos, la celebración de la ceremonia se complica. Para salvar la situación, asistimos a una buena cantidad de secuencias divertidas.

4. La cita perfecta (2019): En Netflix se puede visualizar esta producción dirigida por Chris Nelson en la que se unen de nuevo comedia y romance. Brooks crea una aplicación de citas en la que él es el pretendiente. De este modo, va a conocer a diferentes chicas con las que se va a comportar de manera distinta hasta que, finalmente, encuentra a la chica de sus sueños.

5. Algo pasa con Mary (1998): Los directores Peter Farrelly y Bobby Farrelly realizan una comedia romántica que, dentro de las películas para ver en San Valentín, se puede considerar alegre, divertida y para pasar un buen rato.

Un joven llamado Ted consigue tener una cita con Mary (Cameron Diaz), la chica que todo el mundo desea; sin embargo, el humor va a quedar reflejado en un problema que tendrá con la cremallera del pantalón, el detonante de diferentes situaciones graciosas.

6. El amante de Lady Chatterley (Laure de Clermont-Tonnerre, 2022): Adaptación de la novela de D.H. Lawrence, ‘El amante de Lady Chatterley’ nos vuelve a contar esta historia cargada de amor, sexo, deseo y relaciones imposibles, ahora con Emma Corrin (‘The Crown’) y Jack O’Connell. Su química es palpable en esta historia de una mujer adinerada que comienza una aventura extramatrimonial con uno de los trabajadores de su finca. Sin duda, una de las mejores películas de amor de 2022.

7. Corazones malheridos (Elizabeth Allen Rosenbaum, 2022): ’Corazones malheridos’, el inesperado hit romántico de Netflix, es perfecta para los que buscan un drama romántico con la emoción suficiente para que echemos la lagrimilla. Basada en la novela del mismo nombre de Tess Wakefield y dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum (responsable de ‘Aquamarine’ (2006) y cocreadora de ‘Sensación de vivir: La nueva generación’ y ‘Crónicas vampíricas’), La historia nos presenta a Cassie Salazar, una joven que sobrevive como puede y que conoce a Luke Morrow, un marine con el que no tarda en chocar para, claro, enamorarse poco después.

8. La villa del amor (Mark Steven Johnson, 2022): Todos buscan un romance tan intenso como el de Romeo y Julieta (aunque sin la dramática muerte del final, claro) y por eso muchos enamorados se van a pasar las vacaciones en Verona. Ahora bien, para la protagonista de ‘La villa del amor’, este sueño se convierte en una pesadilla cuando su novio la deja antes del viaje y, cuando ha decidido disfrutar de las vacaciones ella sola, descubre que ha habido un error informático y tiene que compartir su apartamento con otro turista. Kat Graham y Tom Hopper están adorables.

9. Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005): Una de las mejores películas LGTBIQ+ de la historia y una de las grandes de historias de amor de esta lista, ‘Brokeback Mountain’ dejó huella en Hollywood gracias a su dramón en las montañas. Ambientada en el verano de 1963, la historia sigue a dos vaqueros (interpretados por Jake Gyllenhaal y Heath Ledger) que se conocen mientras en cola para ser contratados por el ranchero Joe Aguirre, quien les envía a cuidar ganado a la majestuosa montaña Brokeback. Entre ellos surgirá algo más que camaradería.

10. Tres metros sobre el cielo (Fernando González Molina, 2010): Basada en el bestseller de Federico Moccia, y protagonizada por Mario Casas y María Valverde, esta exitosa película adolescente española enamoró a toda una generación. Ambientada en Barcelona, la historia sigue a dos jóvenes que pertenecen a mundos opuestos y que, sin embargo, se enamoran locamente. El macarra y la pija desafían las expectativas de la sociedad que les rodea y forman algo mágico, aunque no exento de problemas.

11. El diario de Noel: Una de las películas más románticas disponibles en la plataforma de Netflix es “El diario de Noel”, que está basada en la Richard Paul Evans publicó en el 2017 bajo el mismo título. Este film trata sobre un famoso y joven escritor de best-sellers que regresa a su casa de la infancia durante Navidad luego de enterarse del fallecimiento de su madre, ya que debe encargarse de la herencia que le dejó. Al regresar a su antiguo hogar, el joven descubre un diario con secretos familiares desconocidos y conoce una mujer que está en búsqueda de su madre biológica con quien entablará una linda relación mientras la ayuda a descubrir sobre su pasado.

12. Tácticas en el amor: Demet Özdemir (Erkenci Kus: Pájaro soñador) y Sükrü Özyildiz (Inocentes) están al frente de esta cinta romántica que triunfó en Netflix en 2022. Ella es Asli, una diseñadora y bloguera de moda, y él es Kerem, un publicista. Ambos confían en sus habilidades de seducción, pero no creen en el amor. Tras una apuesta, intentarán conquistar al otro usando métodos poco convencionales.

13. Amor sin fin: Can (Murat Yildirim) es un reputado y adinerado doctor que regresa a su hogar tras un largo viaje. El protagonista decide ayudar a su asistenta, Zeynep (Fahriye Evcen), a cambio de que lo acompañe a una fiesta. Aunque los dos parecen no tener nada en común, acabarán acercándose.

14. Set it up: El plan imperfecto (2018): Una comedia romántica clásica con un guion despierto y un giro vigente y contemporáneo: Zoey Deutch y Glen Powell son dos trabajadores en situación precaria que se desviven por satisfacer necesidades caprichosas de sus jefes. Jóvenes pero cada vez menos, la oportunidad por la que se desviven no parece llegar. Ellos controlan la agenda, las dietas y todas y cada una de las interacciones de sus superiores cuando se conocen por casualidad, y se les ocurre una idea imposible para conseguir algo de tiempo libre: hacer de celestinos y lograr que se enamoren.

15. El primer amor: Para finalizar, la última película recomendada para ver con tu pareja el próximo 14 de febrero es “El primer amor”, que trata sobre una relación amorosa fallida durante la adolescencia y sobre las complicaciones estas personas deberán afrontar en su vida adulta.

En su adultez, dos jóvenes que se enamoraron en su adolescencia sienten que a su vida le falta algo y se preguntan qué habría pasado con sus vidas si no se hubieran conocido.

