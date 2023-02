Día de San Valentín 2023: Frases para papá

Este martes 14 de febrero, algunos países en el mundo celebran el Día de San Valentín, un hombre santo que de cierta manera “defendió” el amor y el matrimonio de un hombre y una mujer.

San Valentín 2023 💘 mi vida floresitas hermosas ❤️‍🔥💋💌 pic.twitter.com/rapfcmoJzl — María Emilia (@emivalenzuela) February 7, 2023

Es por eso que gracias a este mártir, en esta jornada también se vale celebrar el amor hacia nuestro papá, esa figura modelo de vida y eje central de la familia. No hay mejor regalo que un hijo pueda brindar a su padre que unas bellas frases de cariño, y de reconocimiento por su dedicación, responsabilidad y sacrificio para darnos lo mejor.

20 frases que llenarán de amor el corazón de tu padre en esta fecha especial

★ “Eres una persona ejemplar. Siempre me diste ánimos, me ensañaste como vivir la vida, cuidaste de mí y compartiste aventuras conmigo. Fuiste y sigues siendo todo lo que una hija puede esperar. Te amo, padre.”

★ “Papá, mientras crecía sé que hubo momentos en los que fui un dolor de cabeza para ti, pero la sabiduría y el conocimiento que me diste hace que lidie felizmente con todo. Gracias, papá”.

★ “Papá, tu luz es la que guía a esta familia y nos mantiene unidos. A medida que te haces mayor quiero que sepas que siempre estaré ahí para ti, en las buenas y en las malas, siempre seré tu dulce niña, dispuesta a cuidarte y corresponderte todo el amor que me diste. ¡Te amo!”

★ “Papá, nadie en este planeta se compara a ti. ¡Recuerda siempre que soy tu fan número uno, te quiero!”

★ “Papá, gracias por siempre buscar lo mejor para mí, por entregarme todo tu cariño, por regalarme sabiduría con tus palabras y ser estricto cuando se requería. ¡Gracias por todo, te quiero infinito! ”

★ “Gracias papito, gracias por tu bendito amor, han pasado los años y aprendido de tus actos a ser esforzada y valiente y no dejarme abatir por los pequeños tropiezos de la vida. ¡Feliz San Valentín!”

★ “Gracias a Dios por haberme dado un padre, cuántos quisieran tenerle como yo le tengo. ¡Feliz San Valentín papá!”

★ “A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica. ¡Feliz San Valentín!”

★ “Un buen padre es como una roca firme, en esa roca se cimenta la familia más unida y se fortalece por los años. ¡Feliz San Valentín papá!

★ “Cualquiera puede ser padre; pero sólo un hombre de verdad puede ser papá. ¡Feliz San Valentín!

★ “Un padre es un hombre que espera que sus hijos sean tan buenos como él hubiera querido ser. ¡Feliz San Valentín papá!

★ “Tengo tanta suerte de tenerte como mi padre. Estoy seguro de que nadie más me habría apoyado por tanto tiempo. ¡Feliz Día padre!”

★ “Eres la primera persona en la que pienso cuando tengo una pregunta sobre algo o cuando necesito buenos consejos. Gracias por estar siempre ahí para mí, papá”.

★ “Gracias por estar ahí todos los días, ofreciéndome el amor y la guía que necesitaba para encontrar mi camino en la vida”.

★ “Me has dado estabilidad en mi vida, amor y aceptación que necesitaba. Dios me dio un gran regalo cuando te convirtió en mi padre”.

★ “No importa la edad que tenga, papá, siempre seré esa misma niña que te ama con todo su corazón. ¡Feliz Día!”

★ “Querido papá, gracias por ser mi superhéroe que siempre me rescata de todo. Te quiero mucho y te deseo un feliz Día”.

★ “Papá, nuestra familia es mucho más fuerte porque te tenemos a ti. Mi vida es más rica y bendecida porque estás a nuestro lado”.

★ “Aunque pasen meses, a veces años, sin hablar, siempre sé que estás ahí. “Feliz Día, te extraño papa”.

★ “El mejor maestro que he tenido es el hombre que me crió. Me has enseñado mucho. ¡Gracias con todo mi corazón!”

LEER MÁS: Falleció Proteo, el perro mexicano rescatista en Turquía