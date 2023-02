Día de San Valentín 2023: Frases para tu mejor amiga

Ya sabemos que el amor incondicional y verdadero está en la familia, sin embargo tener una amiga siempre significara tener una persona que te abra los brazos para compartir tanto las tristezas como las alegrías. Tener una verdadera amiga en tu vida, es saber que tú la aceptas con todas sus bondades, pero también con sus defectos, y que de la misma manera ella te recibe con esos mismos sentimientos, porque eso es la verdadera amistad.

Aunque sean muy diferentes, una amiga de verdad se vuelve tu cómplice a la hora de divertirte, para salir de problemas, a la hora de chismear, a la hora de llorar, y de muchas otras cosas más, inclusive se vuelve psicóloga para escuchar tus decepciones y si le toca simplemente abrazarte fuerte en un profundo silencio, ella siempre te hará sentir que nada está perdido y que cuentas con ella para empezar de nuevo.

Una amiga se extraña cuando está lejos, pero el tiempo y la distancia no la dejan en el olvido; aunque sea poco el tiempo que la ves siempre está en tus pensamientos y gozas de alegría cada vez que te reencuentras con ella.

Ella sabe todo de ti, y tú de ella. La vida hizo que se conocieran para hacerse hermanas, y como es bien sabido las hermanas se quieren, se disgustan, tienen diferencias, a veces se juzgan, pero no condenan, y el amor y el aprecio por esa amistad cada día se fortalece, crece, madura, y puede llegar hasta la muerte. Para esa gran amiga del alma, en este 14 de febrero día de San Valentín, unas bellas frases para compartirle, y con ellas expresarle que es una de las elegidas para ser tu familia.

Frases para tu mejor amiga en el Día de San Valentín 2023

❥ “Eres una gran amiga porque tú me críticas a la cara y me defiendes a mi espalda”.

❥ “Amigas toda la vida, amigas hasta la muerte, y como la muerte es vida, amigas eternamente”.

❥ “Las buenas amigas son como la sangre, acuden a la herida sin que nadie las llame”.

❥ “Gracias por no juzgarme, por saberme escuchar. Por darme tu apoyo siempre que lo necesito. Gracias por ser una buena amiga”.

❥ “El auténtico valor de la amistad se deriva de lo difícil que es conseguirla y mantenerla”.

❥ “Eres mi gran amiga porque solo tú sabes comprenderme sin complacerme, porque sabes escucharme en silencio todos mis problemas”.

❥ “Puede ser difícil encontrar un amigo, pero es más difícil conservarlo, se requiere paciencia y perseverancia, pero ante todo: Respeto”.

❥ “Una gran amistad tiene dos ingredientes, uno el descubrimiento de lo que nos hace similares, y otro el respeto por lo que nos hace diferentes…”

❥ “Una buena amiga no es quien siempre te trata bien; es quien te molesta y hasta te puede insultar, pero siempre te entrega toda su sinceridad”.

❥ “Definitivamente, si fallo al encontrar al amor de mi vida, me encantaría envejecer con una amiga como tú”.

❥ “Las mejores amigas son esas que intentan levantarte cuando te has caído, y si no logran levantarte se acuestan a tu lado para escucharte”.

❥ “La verdadera amistad no reside en estar siempre juntas sino en estar separadas y que nada cambie”.

❥ “No somos las mejores personas del mundo, podríamos mejorar cientos de cosas, pero eso es lo bonito, que aun siendo imperfectas siempre nos vamos a apoyar”.

❥ “La distancia es algo doloroso cuando hemos vivido tanto juntas, pero es otra prueba más que nos demuestra que nuestra amistad es como una roca”.

❥ “Una amiga como tú es aliento, ánimo, apoyo. Me haces sentir querida tal como soy”.

❥ “Siempre me ha parecido curioso que dos personas tan diferentes como nosotras, hayan conseguido encontrar el camino hacia la amistad más verdadera”.

❥ “Qué bonita es la vida cuando recuerdo que la he recorrido contigo. Me encanta que te gusten mis virtudes, pero lo que más me gusta es que ames todos mis defectos. ¡Gracias por existir en mi vida!”

❥ “Cuando me haces llorar es por decirme la verdad, aunque sepas que no me va a gustar, y eso es precisamente lo que hacen las amigas de verdad”.

❥ “Algunas almas simplemente se parten en dos al nacer para luego juntarse en forma de mejores amigas”.

❥ “Preferiría mil veces andar contigo en la oscuridad, que andar en soledad, por la más clara luz del día”.

