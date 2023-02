Día de San Valentín 2023: Frases para mamá

El primer y más grande amor que conocemos apenas vemos la luz de la vida, despierta cuando reconocemos a nuestras madres. Ellas que como grandes protectoras de un tesoro nos aguardaron en su cuerpo, siguen para el resto de su vida como vigías y protectoras para que nada nos falte y para que alcancemos en la vida la felicidad y la superación.

Pero no hay que olvidar que no solo madre es la que te da la vida. También son madres aquellas que como acto de amor y de responsabilidad, acogen a esos seres que necesitan ser abrazados en su abandono por cualquier circunstancia de la vida, para ser llevados por el camino de la misma.

Para esas grandes dadoras de vida y amor, 20 frases para dedicar en el cielo y en la tierra este Día de San Valentín, este martes 14 de febrero de 2023.

Frases para mamá en el Día de San Valentín

✤ “Mamá, eres esa luz especial que siempre brilla, cuando los demás me han abandonado en la oscuridad. ¡Feliz día!”

✤ “Te quiero, madre mía, te adoro y te amaré para toda la vida. Nunca dudes de lo que siento, aunque a veces no te lo demuestro, ni te lo diga”.

✤ “Gracias, mamá, por levantarme cuando caí, por apoyarme cuando no podía seguir, por ser mi ejemplo y por darme todo lo que tenías”.

✤ “Hoy quiero agasajarte con mis versos porque eres la mejor madre que existe en el planeta, mereces un galardón de oro. Con tus destrezas y tu paciencia para enseñarme las tareas me he convertido en una persona de bien. Gracias por tu apoyo y amor incondicional”.

✤ “Por enfrentarte al mundo sola, pero sin miedo; por el amor que albergas hacia tus hijos. Eres y serás un ejemplo de valentía, mamá”.

✤ “Madre es el nombre de Dios que vive en los labios y el corazón de todos los niños. ¡Feliz San Valentín!”

✤ “Sigo tu ejemplo y tus enseñanzas y por eso no voy a dejar pasar esta oportunidad sin gritar al cielo todo lo que te quiero para que allá donde estés puedas escucharme”.

✤ “El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón

Nunca voy a olvidar tus palabras, tus carias, tus besos, tus abrazos, tus gestos. Es un preciado tesoro que guardaré siempre en mi corazón. No habrá ni un solo día en el que deje de recordarte”.

✤ “A pesar de tu ausencia y el dolor que ello me causa quiero decirte que me esforzaré todo lo que pueda para que allá donde estés ahora te puedas sentir orgullosa de mí”.

✤ “El amor de una madre no contempla lo imposible”.

✤ “Amo a mi madre como los árboles aman el agua y el sol. Ayudan a crecer, prosperar y a alcanzar grandes alturas”.

✤ “Nadie cree en ti como lo hace tu madre, así que agradécele porque ella siempre deja atrás tus pequeñas imperfecciones”.

✤ “Una madre es la que puede tomar el lugar de todos los demás, pero cuyo lugar nadie más puede tomar”.

✤ “Detrás de todas las historias está siempre la historia de una madre. Debido a que es en su historia donde empieza la tuya”.

✤ “Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón de una madre”.

✤ “El amor de una madre es el combustible que permite a un humano normal hacer lo imposible”.

✤ “Madre, cuando tus pensamientos están en nuestros corazones, nunca estamos lejos de casa”.

✤ “El recuerdo de mi Madre es un poco confuso porque yo era muy pequeño cuando ella partió al cielo, pero a ti te recuerdo a la perfección porque desde entonces me has acogido como uno más de tus hijos y te has convertido en una Madre para mí. Te deseo un feliz día.”

✤ “Gracias por quererme tanto y haberme aceptado como un hijo más, eres una Madre muy amorosa y por siempre te brindaré mi cariño, mis atenciones y todo mi amor”.

✤ “Por situaciones ajenas a mi voluntad no tuve el privilegio de criarme con mi Madre, pero no puedo quejarme con la vida porque afortunadamente siempre tú siempre estuviste a mi lado para darme todo tu amor. En este día muchas felicidades!”

