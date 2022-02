Día de San Valentín 2022: Imágenes para compartir

!Es el día de San Valentín 2022! Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y quizá sea cierto, porque no hay nada que impacte más que lo primero que capta nuestra mirada. Algunas imágenes parecen tener vida propia, y no se necesita de palabras para interpretar el mensaje en ellas, no hace falta decir nada para que nuestros sentimientos sean percibidos.

Este lunes 14 de febrero día en que se celebra San Valentín, muchos están pensando en ser especiales con su pareja o con las personas importantes de su vida, pero no es un secreto que para algunos se les hace difícil encontrar las palabras o la narrativa adecuada para dedicar un bonito mensaje de amor o de buenos deseos.

Es por eso, que aquí te vamos a compartir otra forma de llamar la atención de tu enamorado, amigo o ser querido en este día tan romántico y especial: una bella imagen, es tu pase de entrada a su corazón. Ten la seguridad que quedara por el resto de su vida grabada, como uno de los grandes detalles que tuviste para con él o con ella.

Lunes 14 de febrero, día de San Valentin: 10 especiales imágenes para compartir

LEER MÁS: “El estafador de Tinder”: ¿Quién es Simon Leviev, acusado de robar a varias mujeres?