Día de San Patricio 2022: Frases para compartir

El Día de San Patricio ya está aquí. Este jueves 17 de marzo de 2022, el saludo matutino para la comunidad de irlandeses en el mundo será: “Libres de pecado, iremos al Cielo ¡Entonces… emborrachémonos todos y vayamos al Cielo! ¡Feliz Día de San Patricio!”

Saint Patrick's Day is coming. Como cada año, estamos preparando un día muy especial. Cristo Rey se tiñe de verde, de canciones y bailes irlandeses y de mucha diversión. We can't wait to celebrate it! ☘️☘️☘️ pic.twitter.com/MckdBOcdrp — Col. Cristo Rey (@colcristorey) March 15, 2022

Sin embargo, el día es largo, de mucha celebración, de diversión y mucha comida. Si tu intención en esta fecha especial es enviarle a tus familiares, amigos, compatriotas y conocidos, unas bonitas frases de San Patricio, en esta publicación te vamos a dejar una serie de frases que te exaltarán como una de las personas que deje recordación en sus mentes y sus corazones por ser detallista y especial.

Las mejores frases para compartir en el Día de San Patricio 2022

✤ “Duendes, castillos, buena suerte y risas. Nanas, sueños y amor para siempre. Mil bienvenidas cuando alguien viene… ¡Eso es lo irlandés para ti!”



✤ “Ya sea que beba a menudo, o sólo de vez en cuando; siempre me aseguro de levantar una copa por la querida y vieja Isla Esmeralda”.

✤ “Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, que la suerte de los irlandeses te acompañe”.

✤ “Que el amor y la protección que puede dar San Patricio sean tuyos en abundancia mientras vivas”.

✤ “Que los duendes bailen sobre tu cama y te traigan dulces sueños”.

✤ “Bendice tu pequeño corazón irlandés y cualquier otra parte irlandesa”.

✤ “Que tus bendiciones superen en número a los Shamrocks que crecen”.

✤ “Que las colinas irlandesas te acaricien. Que sus lagos y riveras te bendigan. Que la suerte irlandesa te envuelva. Que las bendiciones de San Patricio te contemplen”.

✤ “Busca tu olla con monedas de oro que siempre están al final del arco iris que cuidan los duendes mágicos vestidos de verdoso”.

✤ “Te envío hadas y elfos de buena suerte. ¡Feliz Día de San Patricio!”

✤ “Siempre que quiero saber lo que piensan los irlandeses, miro en mi propio corazón”

✤ “Recuerda siempre olvidar los problemas que pasaron. Pero nunca olvides recordar las bendiciones que vienen cada día”.

✤ “Parte de nuestra herencia irlandesa es combinar ingeniosamente la buena comida, las bebidas, la música y la conversación en este bendito día para hacer buenos momentos. Y demostrando que nuestros corazones irlandeses son abiertos y cariñosos, cualquiera puede ser irlandés en el día de San Paddy”

✤ “Que la fuerza de Dios nos guíe, que la sabiduría de Dios nos instruya, que la mano de Dios nos proteja, que la palabra de Dios nos dirija. Sé siempre nuestro este día y para siempre”.

✤ “Me levanto hoy a través de la fuerza del cielo: luz del sol, resplandor de la luna, esplendor del fuego. Velocidad del rayo, Rapidez del viento, Profundidad del mar, Estabilidad de la tierra, Firmeza de la roca”.

✤ “Si tengo algún valor, es vivir mi vida para Dios…”

✤ “Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me ve, Cristo en cada oído que me escucha”.

✤ “Él [Dios] me cuidó antes de conocerlo, y antes de que aprendiera el sentido o incluso distinguiera entre el bien y el mal, y él me protegió, y me consoló como un padre lo haría con su hijo”.

✤ “Soy imperfecto en muchas cosas, sin embargo, quiero que mis hermanos y parientes conozcan mi naturaleza para que puedan percibir el deseo de mi alma”.

✤ “Desde Dublín hasta España desde México hasta la Argentina, felicidades y tiñamos a toda la ciudad de verde”.

✤ “Busca tu olla con monedas de oro que siempre están al final del arco iris que cuidan los duendes mágicos vestidos de verdoso”.





