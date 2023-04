Salma Hayek muestra que tener más de 50 años no quita la belleza; ¡People la honró!

El próximo 2 de septiembre Salma Hayek cumplirá 57 años, y la actriz no para de impresionar a sus seguidores, productores y publicaciones, que no solo la ven como una de las mujeres más atractivas del mundo del entretenimiento sino que además la admiran por su talento y esa magia que parece tener, pues no le pasan los años.

Y gracias al reconocimiento que la preciosa mexicana ha logrado en la industria, la revista People la eligió como una de las 50 más bellas, donde lució majestuosa.

La propia Salma fue quien compartió la buena nueva en su Instagram, y publicó la fotografía con la que aparece en la edición de mayo de la afamada revista.

“Estoy muy agradecida con la revista People por incluirme en su edición de las más bellas, y de estar con tan distinguida compañía. Este año es extra especial porque esta semana, junto con otras tres mujeres que admiro, respeto y considero mis amigas, fuimos honradas en la lista de las más bellas de People y en la de las más influyentes por la revista Time”, comentó la veracruzana en su Instagram, recordando el otro gran reconocimiento que tuvo.

En su mensaje, la espectacular actriz de películas como “Frida”, agregó que su emoción es mayor al ver cómo en diferentes escenarios, latinas y minorías siguen ganando espacios y siendo reconocidas y también mujeres ya no tan jóvenes.

“Recuerdo los tiempos en los que hubiera sido imposible imaginar que este logro fuera posible pare mujeres pertenecientes a minorías y de más de treinta años de edad, y sin embargo aquí estamos. Sí se puede!!!@people @zoesaldana @im.angelabassett @aliwong Photo credit: ASKEW II, NICK THOMPSON / TRUNK ARCHIVE, JOYCE KIM/THE NEW YORK TIMES, GAVIN BOND”, agregó la mexicana.

Salma Hayek, quien también ha brillado en producciones exitosas como “El gato con botas”, “El último deseo” y “El último baile de Magic Mike”, recalcó que cuando comenzó su carrera en el mundo del cine, le djeron que a los 30 años todo terminaría.

“También me dijeron que, como actriz, dejas de trabajar alrededor de los 30. ¿Imagínate? Realmente lo sentí en ese momento y es injusto… Si me hubiera dicho a mí misma, ‘No te preocupes, tus mejores momentos profesionales serán a los 50’, me habría sentido devastada: ‘Dios mío, ¿tengo que esperar tanto?’ Pero sucederá”.

Tras la publicación de Salma, sus fans no pudieron emocionarse y la llenaron de elogios.

“¡Hermosa! ¡Aquí está el club de las mayores de 50! 🙌”, “¡¡¡¡la mejor!!!!”, “Has puesto muy alto el nombre de las Mexicanas, gracias, gracias. Y sigues hermosa por tu corazón hacia los animales”, “¡¡¡¡Muy hermosa!!!!” y “eres hermosa por dentro y por fuera! 😍💞🙏🏽💪🏽💚”, fueron algunas de las reacciones que generó la publicación de Salma.

“Aún te recuerdo en Televisa en tus inicios y cómo lo escribe #SiSePuede #FromMexicoToTheWorld 🇲🇽🇺🇸🇫🇷,Sigue siendo inspiración y referencia de los Mexicanos y Latinos ❤️”, “@salmahayek haces que la edad se vea hermosa! Sigue bailando y usando tu voz para hablar 👏👏👏” y “además de belleza te acompaña lo más importante: ser una gran persona @salmahayek! Merecido reconocimiento”, agregaron otros seguidores de la estrella.

Hace un par de años, Salma Hayek reveló en etrevista con The New York Times, que además de tratar de manenerse positiva y dedicarse tiempo para ella, el secreto de su eterna juventud viene de un consejo que le dio su abuela y que no deja de lado.

“Nunca me limpio la cara por las mañanas. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día. Además, si me lavo muy bien la cara por la noche, ¿por qué iba a estar sucia cuando me levanto? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos”, reveló Salma..