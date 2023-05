Salma Hayek presume a su marido de 61 años: ¡No vas a creer cómo lo llama!

Por muchos años se hizo célebre aquella frase que reza que “detrás de todo buen hombre hay una gran mujer”, pero en el caso de Salma Hayek, le queda como anillo al dedo la premisa de que “detrás de toda gran mujer hay un gran hombre”, pues François-Henri Pinault, no solamente es el esposo de la estrella mexicana, sino que además es su gran amigo, compañero y hasta asesor de imagen.

Y aprovechando que este 28 de mayo el multimillonario francés cumplió 61 años, la protagonista de la película “Frida” quiso rendir homenaje a su marido, con quien sostiene una relación de casi 20 años, y lo presumió en sus redes con mucho orgullo.

Salma colgó en su Instagram una fotografía de su “príncipe azul”, a quien aparece besando en la instantánea, y de paso le dedicó unas bellas palabras, donde mostró como le dice al padre de su hija.

“Feliz cumpleaños mi amor. Eres mi sol, mi calor, mi luz, mi fuerza, mi alegría, mi amor”, fueron los calificativos que utilizó la actriz mexicana para hablar de su gran amor, considerado uno de los hombres más poderosos en la industria de marcas de moda.

Como era de esperarse, los comentarios de los fans de la veracruzana no tardaron en aparecer, y a frases de cariño y aprecio hacia la pareja de Salma, se sumaron también otros que con ironía señalaron que Henri-Pinault luce todavía más guapo gracias a su dinero.

“Lindo especialmente por tu riqueza.. Mi amor ❤️”, “y mi cuenta bancaria”, “No, es multimillonario. Por eso estás ahí”, “hacen bella pareja”, “son un príncipe y una princesa”, “me encanta como trata y consiente a Salma”, fueron algunos de los mensajes que manifestaron los cibernautas.

“Mi Amor mi multimillonario! 😂”, “Tambien tu patrocinador no lo olvides”, “Feliz cumpleaños, hombre tan afortunado”, “Feliz cumpleaños, señor guapo. Disfruta tu día, François”, “¡Feliz cumpleaños! hermoso❤️🔥” y “Hermosa sonrisa Francois❤️❤️🔝🔥🔥”, agregaron otros seguidores de la actriz.

“Feliz cumpleaños para él. Hermosas palabras eso sale del corazón de una Mexicana. Un fuerte abrazo Salma, mi admiración y respeto chica hermosa !😍❤️🌹”, comentó otro fan de la mexicana.

Hace unos meses, en una entrevista con la revista Glamour, la estrella de la película Magic Mike’s Last Dance aseguró que se casó con el millonario porque “no tuvo más remedio”, ya que su familia la empujó hasta el juzgado donde dio el sí.

Play

Salma Hayek bailó muy sexy con su esposo | Latinx Now! | Entretenimiento Latinx Now! Salma Hayek compartió con todos sus followers cómo celebró a su esposo François-Henri Pinault, quien cumplió 57 años de edad. SUSCRÍBETE: bit.ly/13rXHuX Latinx Now Telemundo, E! y Universo hacen historia con Latinx Now!, el primer programa de multi-plataformas producido en inglés y español para una audiencia bicultural en los Estados Unidos y América… 2019-05-28T23:25:53Z

“Ni siquiera sabía que me iba a casar ese día”, dijo salma recordando su boda en febrero 14 de 2009. “Fue como una intervención. Creo que nunca conté esta historia. No, simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio”.

“Fue porque había dicho que sí iba a casarme, pero en realidad no me iba a presentar ese día ni lo iba a hacer. Y luego dije, ‘Oh, está bien. No me siento diferente’. Y luego, un poco más tarde, dije: ‘Está bien, esto es un poco emocionante’. Y él dijo: ‘¿Podemos tener una fiesta ahora?'”, agregó la mexicana, quien no se ha separado de su galán desde el 2006, con quien tiene a su bella hija de 15 años.