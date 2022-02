Eugenio Derbez hace historia en los SAG Awards 2022

Este domingo se celebró una edición más de los Screen Actors Guild Awards,desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California. El Sindicato de Actores de Estados Unidos premió a algunos de los artistas más talentosos de los mejores programas de televisión y películas de este 2022.





CODA: Award Acceptance Speech | 28th Annual SAG Awards | TNT CODA takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture. #TNT #SAGAwards #CODA SUBSCRIBE: bit.ly/SubscribeTNT Download the TNT App: bit.ly/1GcZDJb About the Annual SAG Awards: The only televised awards shows to exclusively honor performers, the Screen Actors Guild Awards ® presents 13 awards for acting in film and television in… 2022-02-28T04:26:17Z

La cinta “CODA” se llevó el galardón al mejor elenco de una película. Derbez y sus compañeros Troy Kotsur, Emilia Jones, Marlee Matlin y Daniel Durant, fueron reconocidos como parte del ensamble de actores que participó en dicha producción.

El actor mexicano se mostró muy feliz por el premio obtenido y a través de sus redes sociales coloco lo siguiente, “Estamos sonriendo de oreja a oreja”, donde se ve a sus compañeros con el reconocimiento.

Su compañero, Troy Kotsur se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto, convirtiéndose en el primer sordomudo en conseguir este premio. “Qué orgullo”, expresó Derbez.

Por su parte su esposa, Alessandra Rosaldo, se mostró muy orgullosa por el primer premio recibido y expreso su felicidad a través de su cuenta en Instagram . “Inmensamente feliz y orgullosa de ver el resultado de su dedicación, su pasión, su trabajo impecable. Amo ser testigo de tu vida. Felicidades amor mío”, expresó.

Latinoamerica y México dijeron presente por la presencia de Salma Hayek y Eugenio Derbez los cuales asistieron a la ceremonia de los SAG Awards 2022 , Hayek como parte de la película ‘House of Gucci’ y Derbez por la cinta ‘CODA’, ambas películas nominadas en la categoría de ‘Mejor Elenco’. Pero fue esta última la que se llevó el reconocimiento del sindicato.

¿De qué va el papel de Eugenio Derbez en la cinta?





CODA — Official Trailer | Apple TV+ Every family has its own language. Watch CODA now on Apple TV+ apple.co/_Coda Gifted with a voice that her parents can’t hear, seventeen-year-old Ruby (Emilia Jones), is the sole hearing member of a deaf family—a CODA, Child of Deaf Adults. Her life revolves around acting as interpreter for her parents (Marlee Matlin, Troy Kotsur) and… 2021-06-24T14:59:54Z

“CODA” la cinta protagonizada por Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Duran y Eugenio Derbez, está basada en la película francesa “La familia Bélier”, narra la historia de una adolescente oyente que es hija de adultos sordos y se convierte en la principal ayuda para el negocio de pesca que mantiene a la familia.En la escuela, su maestro de música, interpretado por Eugenio Derbez, se da cuenta del potencial que la chica tiene para triunfar como cantante y la impulsa a conquistar su sueño, pasando entonces por la disputa de tener que dejar a sus padres y hermano solos en el pueblo.

Este sería la primera estatuilla obtenida por el actor mexicano, Eugenio Derbez, la película “CODA” también está nominada a los premios Oscar, por su parte, Derbez no asistirá a la ceremonia debido a que se encuentra en la grabación de otra película. Su participación en CODA es su primer gran oportunidad en el área dramática demostrando la versatilidad actoral del artista.

Eugenio deslumbró en la alfombra gris de los premios

El actor mexicano Eugenio Derbez poso junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, en la alfrombra gris de los premios, ambos eligieron el color negro atinando para la ocacion. Derbez, lució un traje de dos piezas con la solapa adornada con brillos discretos que lo hicieron ver muy sofisticado, juvenil y elegante, su estilo estuvo a cargo de Claudia Perez Kowalski, la cual hizo que el actor mexicano deslumbrara en esta edición de los SAG Awards 2022.