Show de Ryan Seacrest por el Año Nuevo 2022: ¿Cómo verlo en vivo?

Esta noche, ABC presentará “Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve con Ryan Seacrest 2022” para celebrar el Año Nuevo y despedirse del 2021. El evento comienza a las 8 p.m. ET/PT en ABC, y luego, continuará toda la noche, incluso durante la celebración de la medianoche de la Costa Oeste.

Si no tiene cable, aquí hay algunas opciones para ver la transmisión en vivo de “Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve” en línea:

AhoraMismo puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver “”Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $ 0 al registrarse. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” en vivo en la aplicación DirecTV Stream , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV , Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream .

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo con TV en vivo, puede ver “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o Android tableta. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV , que ahora también incluye ESPN + y Disney + como parte de su paquete especial:

Obtén Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con TV en vivo, puede ver “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o Android tableta. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Hulu .

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ 2022

El evento de Nochevieja comienza a las 8 p.m. Este/Pacífico. Ryan Seacrest será el anfitrión de la celebración que muestra el descenso de la esfera en Times Square. El espectáculo continuará hasta las 2 a.m. Hora del Este para que los espectadores puedan ver las celebraciones en todo el mundo.

Este año se celebra el aniversario número 50 de “Dick Clark’s Rockin ‘New Year’s Eve”. Seacrest se unió a Clark como co-anfitrión en 2006, informó USA Today, y luego fue nombrado anfitrión de tiempo completo en 2007. Clark murió en 2012, pero el evento aún lleva su nombre.

Un comunicado de prensa sobre el evento señaló que LL Cool J interpretará sus éxitos en el escenario de NYRE, y Chloe interpretará “Have Mercy” ante la multitud de Times Square. Journey presentará una colección de sus éxitos y Karol G dará inicio a las festividades. En Nueva Orleans, Billy Porter interpretará un nuevo sencillo, junto con un “adelanto de un futuro clásico” en el barco Louis Armstrong.

Los presentaciones musicales de Los Ángeles incluirán a Avril Lavigne, Travis Barker, Big Boi con Sleepy Brown, AJR y Daisy the Great, French Montana, Don Omar, Macklemore y Ryan Lewis, Maneskin, Masked Wolf, Walker Hayes, OneRepublic y mucho más…

Ciara y D-Nice serán los anfitriones de la fiesta de Los Ángeles, junto con Ryan Seacrest en Times Square y Liza Koshy. Billy Porter será co-anfitrión desde Nueva Orleans y Roselyn Sánchez será co-anfitriona desde Puerto Rico. Esto marca el inicio de la primera cuenta regresiva en español del programa.

Además, Jessie James Decker anunciará el “Primer Millonario del Año” anual de Powerball. Esto se anunciará poco después de la medianoche en Nueva York.

El comunicado de prensa señaló: “El programa del año pasado dominó las entregas combinadas de sus competidores de transmisión en 7.0 millones de espectadores totales y en un 63% con adultos de 18 a 49 años. Con un aumento de dos dígitos año tras año, la transmisión nocturna del año pasado atrajo a 18.4 millones de espectadores en total. Clasificado como el especial musical mejor calificado de 2020 entre adultos de 18 a 49 años”.

USA Today informó que la celebración ocurrirá a pesar de la variante ómicron. Seacrest dijo que las calles vacías del año pasado “realmente lo impactaron emocionalmente”.