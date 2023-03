Conoce a Ruby: La hija transgénero de la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis es un verdadero ícono de Hollywood. La ahora ganadora del Oscar de la Academia, es mundialmente reconocida por sus interpretaciones en películas icónicas como “Halloween” y “True Lies”. También en los últimos años ha acaparado titulares debido a la transición de género de su hija menor, Ruby.

Ruby, de 26 años, es la hija menor de Jamie Lee Curtis y su esposo, el actor y director Christopher Guest. A pesar de que Jamie Lee Curtis y su esposo han sido bastante reservados en cuanto a su vida privada, han apoyado abiertamente la transición de género de su hija.

Recientemente, la actriz de la película ‘Everything Everywhere All At Once’ habló sobre esto con la radio española SER: “Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, sólo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella […] como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso: El exterminio de seres humanos. Eso es aterrador” indicó.

De hecho, tal ha sido el compromiso de Jamie Lee Curtis con su hija que anunció públicamente que se referiría a su estatuilla del Oscar como mejor actriz en términos “neutros”, para apoyar así a la comunidad Trans, con la que está profundamente relacionada.

Conoce a Ruby Guest

Ruby Haden-Guest nació el 15 de marzo de 1996 en Santa Mónica, California. Ella y su hermana Annie —ahora una instructora de baile— fueron adoptadas por el matrimonio Guest-Curtis. Ruby comenzó su transición a los 25 años.

Si bien creció en una familia enfocada en la industria del entretenimiento y tuvo varias participaciones en el cine, a diferencia de su madre, Ruby no es actriz, actualmente es una reconocida editora de videojuegos.

Desde mayo del 2022, Ruby Guest se casó. Hoy comparte su vida con su esposa Kynthia y la ceremonia fue un divertido matrimonio temático que la propia Jamie Lee Curtis compartió en sus redes sociales.

Ruby ha hablado abiertamente sobre su proceso de transición y la importancia de tener un sistema de apoyo sólido. En una entrevista con la revista estadounidense Variety, Ruby dijo que “tener una comunidad sólida y un sistema de apoyo es tan importante” y que “es importante ser uno mismo”.

La transición de género puede ser un proceso difícil para muchas personas transgénero, y Ruby ha hablado sobre los desafíos que ha enfrentado. En una entrevista con la revista People, Ruby dijo que “hay momentos en que no te sientes bien contigo mismo y no te sientes bien en tu piel”, pero que ha aprendido a aceptar y amar quién es.