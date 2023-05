Roy Roselló narra cómo vivió abuso sexual de José Menéndez en Menudo

El exintegrante de la famosa banda juvenil puertorriqueña “Menudo”, Roy Roselló, denunció haber sufrido abuso sexual por parte de José Menendez, un alto ejecutivo de la disquera RCA, y fuera muerto junto a su esposa a manos de sus hijos.

Siempre estuvo en el aire las versiones sobre drogas, alcohol y los posibles abusos sexuales por parte del ex representante de la agrupación de los años 80s, pero solo hasta ahora que sale al aire la docuserie de HBO “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, el mundo de horror que vivieron algunos jovencitos de la agrupación sale a la luz pública, según People.

📺 #Chismorreo | ExMenudo, Roy Roselló, hace fuerte relato de su infancia 😯 pic.twitter.com/Q0pznBIPsJ — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 22, 2023

“Ese es el hombre que me violó… Ese es el pedófilo”, se ve en el fragmento del documental, donde Roselló contaría lo sucedido en el domicilio de Menéndez en Nueva Jersey, lugar donde habría ocurrido el presunto abuso sexual. “Es hora de que el mundo conozca la verdad”, añade el cantante de 51 años, quien participó en la producción con el fin de revelar todo a la luz y cerrar ese capítulo doloroso de su vida de forma definitiva, de acuerdo con Semana.

“Fui violado” – Roy Roselló

De acuerdo con People en Español, Roy Roselló, exintegrante de Menudo, quien fue el encargado de reemplazar a Miguel Cancel cuando este debió salir de la banda por su cambio de voz, durante una emisión especial del programa “Al Rojo Vivo”, sobre el nuevo documental “Menendez + Menudo Boys Betrayed”, declaró haber sido violado por José Menéndez.

“Yo conocí a José Menéndez porque él era el director de RCA Récords”, mencionó Roselló en “Al Rojo Vivo”. Asimismo, el cantante recordó cómo fue su primer encuentro con Menéndez y aseguró que desde que lo vio lo hizo con una mirada de “predador” por lo que aseguró que si ese día hubieran estado solos lo hubiese “violado”. En la oficina de la disquera también estaba Edgardo Díaz, manager de Menudo, quien también está señalado de abusos sexuales por exintegrantes de la agrupación.

“Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo”, rememoró Roy sobre el ejecutivo cubanoamericano que firmó un contrato con la boy band por 30 millones de dólares.

El excantante del grupo Menudo René Farrait se solidarizó con la denuncia de Roy Roselló contra Edgardo Díaz y clamó por que "se haga justicia". pic.twitter.com/DFtuCQt6kH — Al Rojo Vivo (@AlRojoVivo) May 23, 2023

Asimismo, relató que en una ocasión que fueron a la casa de José Menéndez, este le dio una copa de vino que tenía alguna droga que lo dejó en algún tipo de transe que lo tenía como dormido, pero que le permitía sentir todo lo que estaban haciendo con él.

“Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó, yo dije: ‘está bien’. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí yo me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente”, contó Roy quien en ese entonces tenía 14 años, según E! Online.

Y continuó:

“A Edgardo no le gustaban las bebidas alcohólicas en nosotros, porque nosotros éramos super controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso porque Edgardo era en contra de todas esas cosas, pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme”.

René Farrait, exMenudo, se solidariza con Roy Roselló ante acusaciones contra Edgardo Díaz. pic.twitter.com/YS2GS8rPQs — hoy Día (@hoydia) May 23, 2023

Roy asegura que no pudo hacer nada para detenerlo. “Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué me puso en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto que yo estaba completamente inconsciente pero yo sentía, era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible. Y horrible fue después cuando yo llegué al hotel, yo estaba sangrando y Edgardo ni me llevó al médico porque él sabía que alguien iba a descubrir”, según Diario Las Américas.

Sobre la muerte propinada por los hermanos Menendez a sus padres dentro de su casa estudio en Beverly Hills, en el año 1989, Rosselló dijo, de acuerdo con People:

“Cuando ellos mataron al papá, yo vi, yo estaba en Brasil. Y yo sabía que eso estaba dentro de mí, en una cajita negra estaba guardado eso dentro de mí, que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento no estaba preparado ni psicológica ni mentalmente. Yo no estaba preparado, y yo lo siento mucho porque quien sabe con mi testimonio en aquella época ellos no hubieran pasado lo que están pasando hoy”.

ExMenudo Roy Roselló denuncia que el ejecutivo musical José Menéndez, padre de los hermanos Menéndez, abusó de él sexualmente cuando era menor de edad. https://t.co/xeUuzzk1BG — People En Español (@peopleenespanol) May 22, 2023

Roy reveló que ese no fue el único incidente en el que José Menéndez abusó de él. Por otra parte, Raúl Reyes, el hermano de Ray Reyes, otro integrante de Menudo dice que vio a Roy Roselló durmiendo desnudo junto a Edgardo Díaz, el manager de la banda. En entrevista con Lourdes Stephen, dijo, según NBC: “estaban en la cama, estaban desnudos”. Pálido y en shock, fue a hablar con su hermano Ray y le contó lo que vio. “Me dice: Raúl, por eso es que yo no quiero que tú estés aquí, por eso es que yo me quiero ir”, fue la respuesta de Ray, según su hermano.

Con estas revelaciones, ahora lo que se espera es que la situación de Erik y Lyle cambie, que el caso sea reabierto, y que se consideren los testimonios de Rosello, revirtiendo el fallo judicial de cadena perpetua decretada para los hermanos en 1996.

