Piden ayuda para la actriz Rosita Pelayo tras detectarle cáncer de colon

Hace pocos días el mundo del espectáculo mexicano, se estremeció ante la confesión de Rosa María Pelayo Vargas, mejor conocida como Rosita Pelayo de 64 años de edad, cuando dijo que padecía un cáncer de colon, y que justo recibía este diagnóstico, en momentos en que atravesaba por una fuerte crisis económica.

La actriz de programas como “¡Cachún cachún ra-ra!!, y “La bella más fea”, declaró ante el medio de comunicación “De Primera Mano” que su médico de cabecera le halló un tumor en su colon, y que debía someterse a una cirugía para su retiro inmediato. “No gustó una bolita que me sube y me baja, no gustó. Sí me tienen que hacer cirugía sea buena o sea mala”, dijo en ese momento al medio “De Primera Mano”, de acuerdo con InfoBae.

Rosita muy conmovida, dijo que por su edad no recibe muchas ofertas laborales, y que esto la ha llevado a que sus finanzas no estén bien, y pidió a la televisión tenerla en cuenta para realizar algunos trabajos actorales, y así poder costear todo su tratamiento.

“Ya son muchas cosas que me pasan y sí me pone muy triste el que no pueda trabajar, que no me den chance. Tengo cerebro para poder hacer cosas graciosas y simpáticas y dar informaciones y no me dejan, ¿Cómo voy a ganar dinero si no me dejan?”, dijo la actriz, según People en Español.

La actriz, bailarina y conductora mexicana, nacida en la Ciudad de México, además dijo que el poco dinero que tenía lo había invertido en una sociedad con una amiga, quien estaba pensando en reversar el contrato con miras a que Rosita tuviera de regreso su dinero, y poder completar los $18,000 mil dólares que se estima cuesta su cirugía y tratamiento.

“Paty [mi amiga y socia] me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando”, explicó Pelayo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca) citado por People. “Sí, me han estado depositando mensualmente 12 y 15 mil pesos mensuales [de intereses]; pero eso son los intereses; sin embargo, le he dicho a mi amiga Patricia que yo no puedo vivir con eso porque necesitó al menos 300 mil pesos, al menos eso porque nunca pensé decir esto, pero es de vida o muerte, ya que el doctor me ha dicho que es urgente operarme”.

Colegas y amigos se solidarizan con Rosita

Comunidad: Mi querida amiga @RositaPelayo necesita reunir está cantidad con urgencia para una operación.

Vamos a ayudarla por favor.

*Se agradece también retuit pic.twitter.com/9jxITnlWT8 — Horacio Villalobos (@Horacitu) August 1, 2023

Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, fue la actriz y conductora que tomó la vocería para realizar una campaña solidaria para con su colega Rosita.

Ella comunicó que junto con otros compañeros pondrían todo su esfuerzo para brindarle ayuda a Rosa recaudando todo el dinero posible para que se pudiera operar la semana que viene. Pasquel abrió una cuenta bancaria donde toda persona que quiera hacer sus aportes pueda hacerlo, informó El Siglo de Durango.

“Nuestra querida amiga necesita con urgencia una operación para extirpar un tumor en el colón. La meta es juntar 300 mil pesos que cubrirían todo ¿Qué dice tu corazón?, ¿Apoyas a Rosita?”, se lee en un flyer que está circulando en las redes.

En el mismo se aprecia el número de cuenta donde la gente puede cooperar y con ello, la artista logre someterse al procedimiento quirúrgico. “Banamex Clabe Interbancaria 0021 800 268 7187 8253, a nombre de Rosa María Pelayo Vargas”, según People.

LEER MÁS: Oso causa polémica al actuar como humano en un zoológico de China [VIDEO]