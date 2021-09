Rosh Hashaná 2021: ¿Qué es Rosh Hashanah?

El Rosh Hashaná, o Año Nuevo Judío, es un término hebreo que significa ‘cabeza del año’, y hace referencia a una fiesta de tradición judía, que conmemora el aniversario de la creación de Adán y Eva, que de acuerdo a las creencias bíblicas fueron el primer hombre y la primera mujer que existieron sobre la tierra.

New Moon, New Year, New World A meditation on the meaning of Rosh Hashanah:https://t.co/RudkUftX42 pic.twitter.com/G4gfYM66Yq — Chabad.org (@Chabad) August 31, 2021

No tiene una fecha de celebración fija, pues puede ser en el mes de septiembre o de octubre, justo cuando aparece en el firmamento la primera estrella, extendiendo el festejo por los dos primeros días del mes Tishrei.

Este 2021 la aparición de la primera estrella será hacia el atardecer del próximo 6 de septiembre de 2021, y la celebración seguirá los días 7 y 8 del mismo mes.

¿Qué es Rosh Hashanah?

Beautiful Selichot singing last night at the Great Synagogue in Jerusalem. According to Ashkenazi tradition, the Selichot poetry is recited on the Saturday evening before Rosh Hashanah. pic.twitter.com/pmP1MVV8gs — Hadassah Aisenstark (@HAisenstark) August 29, 2021

Según ngenespañol, para la cultura judía, el Rosh Hashaná es el día del juicio, y es el día en que el Creador evalúa si cada uno de ellos merece o no un año más de vida. En estos dos primeros días de comienzo de año, los judíos se dan a la reflexión sobre lo frágil de la vida, el de como la viven, dándole el valor que merece, como un regalo que Dios les dio. En este corto periodo de tiempo los diferentes rezos y ritos hacen parte de la celebración de la llegada de un nuevo año.

Explica, el estudiante del Seminario Rabínico Latinoamericano y Licenciada en Ciencias de la Educación Magalí Hersalis, que el día de Rosh Hashaná es justamente el momento en el cual “los judíos sacamos desde lo más profundo de nuestro ser aquello que teníamos dormido y evaluamos, tanto Dios como nosotros mismos, cuál es nuestro verdadero potencial”.

Complementa diciendo que “Lo entendemos como una pausa sagrada individual y colectiva, que nos invita a pensar, aunque sea una vez al año ¿Quiénes somos y quiénes queremos ser?”.

El sonido del Shofarot

Durante el Rosh Hashaná, es de total cumplimiento hacer sonar durante una plegaria matutina, un instrumento llamado “el shofarot”.

El sonido que sale de este instrumento de viento hecho con un cuerno de carnero, emula el sonido de un llanto, es Dios quien “llora” por el ser humano que permanece alejado del camino que lo lleva a él, por el potencial que los hombres llevan dentro y que espera que lo saquen a la luz.

Con los sonidos del shofar, el pueblo judío pide perdón a Dios por el primer pecado, el pecado original de Adán y Eva. El canto del Shofar es la liberación de los errores del pasado, y es la siembra de la esperanza por “una nueva vida en el año que comienza”. La palabra “Shofar” proviene de la palabra hebrea “Leshaper” que significa “mejorar”.

De hecho, estos sonidos eran los mismos que sonaban en el desierto cuando se le avisaba al pueblo judío que el campamento de Israel continuaba su viaje. Así, los sonidos del mitzvá del Shofar son en primer lugar el “Tekiá” (un sonido largo y fijo), luego el “Shevarim” o “Teruá” (rotura) o ambos juntos, y nuevamente una Tekiá, que convoca a un nuevo (con significancia espiritual). En total, en esta celebración se escuchan cien sonidos del shofar.

La celebración

🥦Some 155,000 Israelis entered the circle of poverty due to the #CoronavirusPandemic. Don't let them go hungry this Rosh Hashanah. Through @leketisrael, you can help⬇️https://t.co/A3QADFSwxE — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 28, 2021

Durante la celebración del Rosh Hashaná, la cultura judía tiene por costumbre en la cena del Seder, alimentarse con productos elaborados a base de manzana mojada con miel, esto como símbolo del deseo por empezar un año dulce que deje atrás todo lo amargo. La manzana representa el pecado del egoísmo y se moja en la miel para mitigarlo.

Así mismo consumen otros alimentos especiales que simbolizan las bendiciones del nuevo año como “La Jalá”, el tradicional pan trenzado judío, y el pescado blanco como representación de la fertilidad, prosperidad y liderazgo en la familia, siendo el gelfilte fish su plato más tradicional.

Es de señalar que el saludo que más se escuchará por estos días dentro de la comunidad judía será “Shaná Tová Umetuká”, que transmite el deseo de “que tengas un año bueno y dulce”.

Finalmente, otras de las costumbres que tendrán lugar en el Rosh Hashaná 2021, será el de vestirse de blanco como señal de pureza para recibir el año nuevo y, además, el enviar tarjetas de saludo a familiares y amigos, en las que les auguren buenos deseos para este nuevo año que comienza.





Play



What is Rosh Hashanah? The Jewish New Year A basic primer on what Rosh Hashanah is, for everyone. This video explains what the holiday is about, how different communities celebrate it, what the special foods and traditions are, and the spiritual connection. A great intro for Jews and non-Jews alike – share with your curious coworker or family member. This video was made… 2017-09-01T16:52:54Z

LEER MÁS: Profesora en California contagió de Covid a más de la mitad de sus alumnos