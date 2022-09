Rosh Hashaná 2022: ¿Qué es Rosh Hashanah?

El Rosh Hashaná, o Año Nuevo Judío, es un término hebreo que significa ‘cabeza del año’, y hace referencia a una fiesta de tradición judía, que conmemora el aniversario de la creación de Adán y Eva, que de acuerdo a las creencias bíblicas fueron el primer hombre y la primera mujer que existieron sobre la tierra.

De acuerdo con Embassies.gov, Rosh Hashaná marca el comienzo del año judío, y su origen proviene de la Biblia (Lev. 23:23-25): “una conmemoración al son del shofar [el cuerno de carnero], una santa convocación”.

El Señor le ordenó a Moisés 24 que les dijera a los israelitas: “El primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. 25 Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego”.

El término Rosh Hashaná, “comienzo del año” es rabínico, al igual que los temas reverenciales de la festividad: arrepentimiento, preparación para el día del juicio Divino, y oración para un año fructífero.



Para este 2022, el año nuevo judío comenzara el domingo 25 de septiembre con el ocaso del sol, y terminara dos días después, en la noche del martes 27 de septiembre. Dos días que corresponden para los católicos al mes de enero, y para el judaísmo el mes del Tishrei.

¿Qué es Rosh Hashanah?

La primera referencia a Rosh Hashaná en un texto rabínico que procede de la Misha, un texto legal judío que data del año 200 d.C, luego de que Judá, hijo de Simón (c. 135 d.C. – c. 220 d.C.), conocido comúnmente como Judá ha-Nasi (“Judá el Príncipe”), sacara la primera edición escrita de este libro.

La mishnah junto a la Torá, que contiene los cinco libros del antiguo testamento, en los cuales se narra la historia del pueblo de Israel, es el texto que los fieles judíos acostumbran leer y meditar, haciéndolo parte esencial de su fe, su historia, y su tradición oral.

Este texto, es para el pueblo judío, norma de vida y fuente de autoridad legal religiosa, solo precedida por la Torá, y su “repetición” es el vínculo espiritual que une a todos los judíos dispersos en el mundo.

En la imagen de arriba se ve en detalle un párrafo de la Mishná, conservado en la Genizá de El Cairo: “Rabbi Yojanán dijo: Quien cumple la Torá a pesar de ser pobre, eventualmente ha de cumplirla en riqueza; pero quien abandona la Torá por riqueza, eventualmente ha de abandonarla en pobreza”, informó Gizra.

Según la distribución hecha por Judá ha-Nasi, la Mishnah está dividida en seis sedarim, u “órdenes” que contienen 63 opúsculos, cada uno con un nombre que indica su contenido.

Las seis “órdenes” son:

1. Zeraim (“semillas”): contiene 11 opúsculos que tratan principalmente de agricultura y sus productos.

3. Nashim (“mujeres”): contiene 7 opúsculos, y trata principalmente de reglas del matrimonio y la vida conyugal.

2. Moed (“fiestas establecidas”): contiene 12 opúsculos y presenta reglas en cuanto al sábado y las fiestas.

4. Nezikin (“daños”): contiene 10 opúsculos y trata de las leyes civiles y criminales.

5. Qodashim [o Kodashim, o Qodhashim] (“cosas santificadas”): contiene 11 opúsculos, y trata de las ofrendas.

6. Tohoroth (“limpiezas”): contiene 12 opúsculos, y se ocupa de reglas en cuanto a las cosas limpias e inmundas.

Finalmente, es de señalar que La Mishnah, es un texto que poco se acerca a temas teológicos, contiene poco material haggádico (escritura o tradición oral hebrea), y más bien es un libro enfocado a reglas y requisitos que rabinos del sanedrín formularon para que los judíos lo cumplieran como ley divina.

El sonido del Shofarot

Durante el Rosh Hashaná, es de total cumplimiento hacer sonar durante una plegaria matutina, un instrumento llamado “el shofarot”.

El sonido que sale de este instrumento de viento hecho con un cuerno de carnero, emula el sonido de un llanto, es Dios quien “llora” por el ser humano que permanece alejado del camino que lo lleva a él, por el potencial que los hombres llevan dentro y que espera que lo saquen a la luz.

Con los sonidos del shofar, el pueblo judío pide perdón a Dios por el primer pecado, el pecado original de Adán y Eva. El canto del Shofar es la liberación de los errores del pasado, y es la siembra de la esperanza por “una nueva vida en el año que comienza”. La palabra “Shofar” proviene de la palabra hebrea “Leshaper” que significa “mejorar”.

De hecho, estos sonidos eran los mismos que sonaban en el desierto cuando se le avisaba al pueblo judío que el campamento de Israel continuaba su viaje. Así, los sonidos del mitzvá del Shofar son en primer lugar el “Tekiá” (un sonido largo y fijo), luego el “Shevarim” o “Teruá” (rotura) o ambos juntos, y nuevamente una Tekiá, que convoca a un nuevo (con significancia espiritual). En total, en esta celebración se escuchan cien sonidos del shofar.

La celebración

Se acerca uno de los días más importantes del año #RoshHashaná

Acá te contamos de que se trata pic.twitter.com/iwKtdzrMFG — Torá en español (@toraenespanol) September 20, 2022

Durante la celebración del Rosh Hashaná, la cultura judía tiene por costumbre en la cena del Seder, alimentarse con productos elaborados a base de manzana mojada con miel, esto como símbolo del deseo por empezar un año dulce que deje atrás todo lo amargo. La manzana representa el pecado del egoísmo y se moja en la miel para mitigarlo.

Así mismo consumen otros alimentos especiales que simbolizan las bendiciones del nuevo año como “La Jalá”, el tradicional pan trenzado judío, y el pescado blanco como representación de la fertilidad, prosperidad y liderazgo en la familia, siendo el gelfilte fish su plato más tradicional.

Es de señalar que el saludo que más se escuchará por estos días dentro de la comunidad judía será “Shaná Tová Umetuká”, que transmite el deseo de “que tengas un año bueno y dulce”.

Finalmente, otras de las costumbres que tendrán lugar en el Rosh Hashaná 2021, será el de vestirse de blanco como señal de pureza para recibir el año nuevo y, además, el enviar tarjetas de saludo a familiares y amigos, en las que les auguren buenos deseos para este nuevo año que comienza.

Play

What is Rosh Hashanah? The Jewish New Year A basic primer on what Rosh Hashanah is, for everyone. This video explains what the holiday is about, how different communities celebrate it, what the special foods and traditions are, and the spiritual connection. A great intro for Jews and non-Jews alike – share with your curious coworker or family member. This video was made… 2017-09-01T16:52:54Z

