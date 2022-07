Rosalía estremece en su MOTOMAMI TOUR: ¿Cuándo podrás verla en vivo?

La súper estrella española ROSALÍA, ganadora de ocho premios Grammy y Grammy Latinos, arrancó su primera gira mundial, llamada -MOTOMAMI WORLD TOUR- con un espectáculo en el que todas las entradas estuvieron agotadas en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería. Con los fans haciendo cola con días de antelación en el recinto al aire libre, el esperado debut de la gira ofreció una noche inolvidable de coreografía innovadora y la capacidad vocal de clase mundial distintiva de Rosalía a lo largo de una producción de más de 30 canciones basadas en el reciente hito de la artista, el álbum MOTOMAMI, y en muchos otros de sus éxitos anteriores, que han sido pioneros en las listas de éxitos. Un gran contingente de prensa que se desplazó desde toda España para asistir a la presentación no tardó en elogiar la presentación en vivo que cautivará al resto del mundo en los próximos meses.

La gira masiva de 46 espectáculos producidos por Live Nation en 15 países continuará el sábado 9 de julio en Sevilla, España, y hará paradas adicionales en América Latina y Norteamérica antes de terminar en Europa el 18 de diciembre con una actuación en el Accor Arena de París. Para obtener más información, incluyendo como adquirir entradas, visite rosalia.com

Al mismo tiempo, el álbum MOTOMAMI de ROSALÍA (que ya es el álbum número 1 del año por el consenso de la crítica, según Metacritic) sigue recogiendo numerosas selecciones de los “mejores álbumes de 2022 -hasta ahora” de medios como: TIME, ROLLING STONE, BILLBOARD, VARIETY, THE LOS ANGELES TIMES, THE GUARDIAN, VULTURE, HYPEBEAST, ESQUIRE, STEREOGUM, CONSEQUENCE, OF SOUND, COMPLEX, SPIN, y muchos más.

Fechas del MOTOMAMI WORLD TOUR

Lo bueno es que Rosalía no sólo visitará el viejo continente con su música y contagioso ritmo. La cantautora también recorrerá las Américas y aquí te compartiremos todas las fechas para en definitiva no perdértela cuando haga una parada por tu ciudad.

Miércoles 06 de julio – Almería, España – Recinto Ferial de Almería

Sáb 9 Jul – Sevilla, España – Estadio La Cartuja

Mar Jul 12 – Granada, España – Plaza de Toros

Jue Jul 14 – Malaga, España – Marenostrum

Sáb 16 Jul – Valencia, España – Auditorio Marina Sur

Mar Jul 19 – Madrid, España – WiZink Center

Miércoles 20 de Julio – Madrid, España – WiZink Center

Sáb 23 Jul – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio – Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio – A Coruña, España – El Coliseo

Lun Ago 1 – Palma, España – Son Fusteret

Dom 14 Ago – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto – Guadalajara, México – Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto – Monterrey, México – Auditorio CitiBanamex

Lun 22 Ago – Sao Paulo, Brasil – Tom Brasil

Jue Ago 25 – Buenos Aires, Argentina – Arena Movistar

Dom 28 de agosto – Santiago, Chile – Movistar Arena

Mié, 31 de agosto – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

sáb 3 sep – La Romana, República Dominicana – Anfiteatro Altos De Chavon

Vie 9 Sep – San Juan, Puerto Rico – El Coliseo

Jue 15 Sep – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

18 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre – Toronto, Canadá – Escenario Budweiser

Lunes 26 de septiembre – Washington, D.C. – The Anthem

Miércoles 28 de septiembre – Chicago, Illinois – Byline Bank Aragon Ballroom

Domingo 2 de octubre – San Diego, California – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Martes 4 de octubre – San Francisco, California – Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Sábado 8 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre – Houston, Texas – 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre – Irving, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre – Atlanta, Georgia – Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre – Miami, FL – iii Points Festival

viernes 25 de noviembre – Oporto, Portugal – Pavilhão Rosa Mota

dom 27 de noviembre – Lisboa, Portugal – Campo Pequeno

Jue Dic 1 – Milan, Italia – Mediolanum Forum

dom, 4 de diciembre – Berlín, Alemania – Velodrom

Miércoles 7 de diciembre – Dusseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre – Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live

Lun 12 Dic – Bruselas, Bélgica – Forest National

Jue Dic 15 – Londres, Reino Unido – The O2

18 de Diciembre – París, Francia – Accor Arena