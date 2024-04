¿Romeo Santos sufrió un paro cardiaco?

Este domingo andaba dando vueltas la noticia que Romeo Santos había sido hospitalizado. El bachatero de 42 años había supuestamente sufrido una paro cardiaco mientras estaba realizando su rutina de ejercicios. “¡Última hora! Se a confirmado la noticia que el artista estadounidense Romeo Santos acaba de sufrir un paro cardíaco mientras realizaba su rutina de ejercicios”, se anunció en TikTok.

También el clip anuncia que su familia estaba en camino al hospital. “Actualmente la familia de Romeo Santos se encuentra en camino al hospital donde se encuentra el artista, ya que la familia se encuentra de vacaciones en otro país”, agrega el clip de TikTok.

Pero hasta ahora la noticia no ha sido confirmada por sus familiares o representantes de Romeo Santos. Tampoco han desmentido la noticia.

En el pasado Romeo Santos ha sido el blanco de falsas noticias

En el pasado, algunas páginas web han reportado falsas noticias sobre Romeo Santos. Hace varios años atrás se dijo que el cantante tenía cáncer de colón terminal. En el 2015, las redes sociales informaron falsamente que Romeo tenía VIH. Al principio de este año, se dijo que Rome Santos había fallecido.

Romeo Santos y Aventura se van de gira este 2024

Este año veremos el regreso de Romeo Santos y Aventura. El pasado mes de febrero, el bachatero envió un comunicado. “Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, dice el comunicado.

La gira “Aventura Cerrando Ciclos” empieza en mayo y termina en junio.

A continuación pueden ver las fechas y lugares de los conciertos en Estados Unidos.

Nosotros vamos a actualizar la nota cuando tengamos confirmación.