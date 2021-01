Romeo Santos se vuelve convertir en papá por tercera vez [FOTO]

El bachatero Romeo Santos se encuentra celebrando la llegada de su tercer hijo. El interprete usualmente mantiene su vida privada lejos de los reflectores pero esta vez no pudo contener su emoción que compartió con sus 17 millones de seguidores en Instagram la gran noticia. Romeo le dio la bienvenida a su tercer hijo, a quien le pusieron Losano, en la vispera del Año Nuevo.

Pero antes de hablar de su angelito recién nacido, el Rey de la Bachata empieza por dejar una reflexión de lo que todos hemos vivido desde que empezó la pandemia del coronavirus. “Este año ha sido extraño”, empieza diciendo Santos en el pie de foto. “Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El Covid se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbando nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física. ¿Cómo obviar también las tristes tragedias que presenciamos y la forma penosa que perdimos atletas y celebridades que idolatramos?”.

También menciona el fallecimiento de su hermano y allegados. “Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez mejor conocido como “Billy,” y mi hermano, el ingeniero Gerry”, escribe Romeo. “Sin embargo, también me llegaron bendiciones. Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian. #3👑 #BabySolano. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un feliz año nuevo lleno de salud, positivismo y prosperidad”.

A continuación puedes ver la foto de Romeo abrazando la barriga de su amada. En la segunda foto se puede apreciar el piecito de su angelito recién nacido.

Romeo Santos tuvo a su segundo hijo en marzo del 2019

Mis Dos Nuevos Bebés Este Año 🙏👶 #UT🌍PIA2019 pic.twitter.com/FG0cM2ji4e — Romeo Santos (@RomeoSantosPage) March 26, 2019



Romeo Santos anunció la noticia a sus millones de seguidores, revelando la primera foto de su segundo hijo en sus redes sociales. “Mis dos nuevos bebés este año”, fue el corto pero contundente texto que escribió el intérprete junto a una bella postal que muestra los piececitos de su bebé apoyados en la caja de su nueva producción musical: Utopia. Horas después, Romeo borró la foto, pero afortunadamente un fan la posteó en su twitter y aquí se la mostramos.

El anuncio confirmó los rumores que el bachatero y la chica con la cual lleva una relación por más de 10 años, estaban esperado un bebé.

Romeo Santos tiene un hijo mayor de 20 años 2> El hijo del rey alex damian santos @RomeoSantosPage pic.twitter.com/Ah4WhQ5RmE — JulyMolina_RS (@julymolina15) April 16, 2014

El artista de 39 años tiene un hijo mayor llamado, Álex Damián de 20 años, a quien siempre ha mantenido al margen del mundo de las cámaras. En entrevista con People en Español en 2016, Romeo confesó que la relación con su ahora hijo mayor, Alex Damián (quien nació cuando el artista a penas tenía 19 años) no siempre fue sencilla, ahora el artista confiesa que está feliz de pasar tiempo con su hijo y haber recuperado su amistad.