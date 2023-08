Hijo del actor Rodolfo Sancho revela detalles y admite el asesinato del cirujano colombiano

Este fin de semana empezó a dar la vuelta al mundo la noticia que el hijo del actor español Rodolfo Sancho era el sospechoso de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia.

El domingo, Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, admitió haber asesinado al hombre de 44 años. Bronchalo ha confesado varios detalles del asesinato. Pero mientras más revela, más preguntas ahí sobre lo que pasó entre Arteaga y Bronchalo.

Daniel Sancho Bronchalo admitió descuartizar al cirujano colombiano

El hijo del actor español Edwin Sancho y la actriz Silvia Bronchalo está siendo acusado de asesinar al cirujano Edwin Arrieta Arteaga en Koh Pha Ngnan, Tailandia, el pasado miércoles.

Bronchalo, quien es un YouTube chef, descuartizó al cirujano en 14 partes tiro las partes en diferentes lugares.

Locales encontraron algunas bolsas que contenían partes del cuerpo de Edwin

Locales encontraron algunas partes del cuerpo – incluyendo la cadera y muslos – de Edwin en un basurero el jueves 3 de agosto.

El joven lo descuartizó en 14 partes y las tiro en el mar y otros lugares alrededor de la isla antes de reportaron desaparecido.

Oficiales dicen que Daniel Sancho Bronchalo y Edwin Arrieta Arteaga eran pareja

Los oficiales afirman que Bronchalo y Edwin habían estado en una relación durante un año y que “se conocía antes de llegar a la isla para asistir juntos a una fiesta la semana pasada”.

Daniel Sancho Bronchalo está cooperando con las autoridades

Esta mañana, el español fue fotografiado en compañía de policías en un paseo por la isla, donde supuestamente dirigió a los oficiales a un lugar en la playa donde solía navegar en kayak para arrojar otras partes del cuerpo. Los buzos de la policía recuperaron más tarde la cabeza y las manos de la víctima.

Ahora ha sido detenido bajo custodia y puesto bajo vigilancia de suicidio antes de comparecer ante el tribunal en Tailandia este lunes.

El teniente general de policía Surapong Thanomjit dijo que el chef sería acusado de “asesinato premeditado y mover o destruir en secreto un cadáver para ocultar una muerte o la causa de la muerte”.

Daniel Sancho Bronchalo habría golpeado a Edwin Arrieta Arteaga

Según informa Daily Mail , el teniente general “afirmó que la víctima estaba enojada cuando se negó a acostarse con él. Luego le dio un puñetazo en la cabeza, lo que provocó que cayera y se golpeara en la bañera, por lo que luego cortó el cuerpo para disimular la muerte”.

“Los investigadores encontraron rastros del cuerpo de la víctima en la habitación de hotel que reservó el sospechoso”.

Daniel Sancho Bronchalo dice que el cirujano lo tenía como rehén en una jaula de cristal

Daniel Sancho Bronchalo le dijo a las autoridades tailandesas y a sus abogadas que había asesinado al conocido cirujano colombiano. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho…Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló Bronchalo.