Rodner Figueroa está de luto: ¿Quién se le murió al presentador?

Para muchas personas sus relaciones con los animales llegan a ser tan intensas y cercanas que perderlas representa un inmenso dolor en sus vidas. Tal es el caso del conductor de televisión Rodner Figueroa, quien reveló que está atravesando por un momento muy dificil, tras el fallecimiento de su mascota Carlota.

El presentador de televisión compartió la triste noticia con sus seguidores de Instagram, donde colgó una fotografía al lado de su perrita, quien lo acompañó por muchos años, y con la que mencionó el mal momento por el que está pasando.

Rodner quiso rendir tributo a quien llamaba “su bebé” y le agradeció por haberle regalado tantos años de alegría.

“Estoy destruido, la despedí con el corazón partido pero con una sonrisa, porque ella solo me dio amor y alegría y no se merecía que le diera el último adiós de otra manera. Carlota me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida y supo cómo darme amor”, comentó el venezolano en su misiva.

El experto en asuntos de moda, quien tiene otra mascota, llamada Napoleón, recordó a su fallecida madre y manifestó que Carlota ya se reencontró con ella, en el cielo.

“¡Se fue a acompañar a mi mamá y eso me da consuelo! Descansa en Paz mi bebé amada. ¡Te voy a extrañar todos los días!”, agregó el animador.

El fashionista colgó otras fotos de su perrita y de él al lado de ella y su esposo y reiteró estar muy afectado con su muerte.

“Ha sido muy difícil amanecer sin ti a mi lado Carlota!!! Ver tus juguetes y tu camita vacía me ha destrozado pero se que tu ya no estás sufriendo y eso me alivia el espíritu!!! Jamás imaginé que dolería tanto pero entiendo que tu amor incondicional, llenó muchos espacios de mi ser y por eso siento este dolor tan inmenso”, dijo Rodner, quien recibió muchos mensajes de aliento de sus fans. “Gracias por todo mi princesa!!! Corre, ladra, juega y muerde como tanto te gustaba hacerlo. Napoleón y yo caminamos hoy recordándote y llevándote a cada paso en nuestros corazones!!! Nos hiciste mucha falta en nuestro paseo pero se que estabas a nuestro lado cuidándonos como un angelito!!! Que Dios te bendiga mi Carlota amada y me de el consuelo que necesito!!! Te amo infinito!!!”.

En febrero pasado Rodner sufrió la pérdida más grande de su vida, tras el fallecimiento de su madre Eucaris Rigual, a la edad de 84 años.

“Descansa en Paz Amor Eterno!! Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida!!! Eres el regalo más grande que me dio Dios. Qué privilegio ser tu hijo y haber nacido de tu vientre!!! Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño!!! Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amar incondicionalmente de una manera generosa”, dijo el ve comentó el animador en su misiva.

“No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón!!! Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida!!!”, agregó el talento de Telemundo.

“Ya te extraño pero estoy en paz y sereno de que todo lo que soy y todo lo que he hecho en la vida ha sido para llenarte de orgullo y satisfacción. Estoy contento de saberte libre y de pensar que estás reunida nuevamente con tu seres queridos. Nos volvernos a ver para fundirnos en un abrazo eterno. Tu cocoliso (como lo llamaba ella de cariño) que te ama y siempre te amará!!! Love you endlessly Mom!!! Mi eucaliptus!!! #mom #qepd #dep #rip”, dijo Rodner.

Sigue a AhoraMismo en Instagram