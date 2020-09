La conductora Rocío Sánchez Azuara revela que su marido la golpeaba

Rocío Sánchez Azuara ha construido una reconocida trayectoria en televisión dirigiendo reconocidos programas en TV Azteca y en Televisa. En medio de la pandemia, decidió hablar de los momentos más complicados que ha enfrentado en su vida; entre ellos, la muerte de su hija Daniela, quien falleció el año pasado, a los 31 años; también habló de la violencia que sufrió durante su primer matrimonio junto a Jorge León, padre de su primer hijo, Jorge Arturo.

En entrevista con Yordi Rosado,para su canal de YouTube, la conductora aseguró que su exesposo no llegó una noche a dormir y luego “Apareció como a eso de las once de la mañana y lo único que pregunté fue ‘¿dónde estabas?’ Fue todo. El tipo medía 1.98, cinta negra (de karate) un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Lo único que hice fue hacerme bolita, como escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir. Me quedé en shock un buen rato”, afirmó Sánche<. la conductora declar que no quer m alboroto nadie se enterara porque reconoce le daba mucha pena. roc s cuenta en ese entonces una prima suya viv muy cerca de ella quien apoy y evit volviera a entrar casa seg dio conocer href="https://peopleenespanol.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">People en Español.

La reconocida presentadora explicó que su exesposo sufría de ataques de epilepsia y que por recomendación médica no podía consumir bebidas alcohólicas ni alimentos irritantes, también debía tomar una pastilla sublingual a diario, pero, afirma, él no seguía esas recomendaciones.

“Pues parece que le dijeron vete por la libre, tú sigue con tu vida, con excesos y con lo que se te pegue la gana (…) Fíjate que él bebía mucho y yo supe mucho después que creo que su mamá tuvo un problema de alcoholismo, nunca lo supe porque él jamás me lo comentó”, puntualizó la presentadora.

Rocío aseguró que tiene memoria selectiva y que decidió bloquear esa parte de su vida para no recordar los momentos que vivió con él: “No tengo muchos recuerdos de él porque tengo memoria selectiva y como no fue algo ni alguien agradable en mi vida, excepto el hijo que tenemos en común. Alguien me dijo que falleció, no sé si falleció o no, pero el caso es que prefiero ni acordarme del hombre. Te prometo que si me preguntas detalles de la fiesta no te sé decir. Me bloqueé”.

Este no ha sido el único episodio doloroso que ha vivido Rocío Sánchez, el año pasado tuvo que afrontar la muerte de su hija Daniela, quien perdió la batalla contra el lupus eritematoso.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz quedará en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa solo me queda a certeza de que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz Daniela Santiago Sánchez”, fue el mensaje que escribió la presentadora en su Instagram en un emotivo video en el que se mostraba la foto de su hija.

Pese a todo, esta mujer ha sabido cómo sobreponerse a los duros momentos que ha tenido que vivir y ahora se ocupa de disfrutar cada momento de su vida, así se refleja en sus redes sociales.

