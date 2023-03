ROA: Lo que debes saber sobre la revelación del género urbano

A pedido popular, el joven cantante boricua ROA lanzó su primer EP ‘Private Suite Vol. 1’, y domina los Top Charts de Puerto Rico con dos sencillos simultáneamente en el Top 10 de la isla.

El proyecto debut de ROA fue creado en múltiples sesiones musicales en Airbnb entre Miami, Chile, y Puerto Rico. El EP incluye 8 sencillos y géneros musicales como Dancehall, trap, trap soul, reggaeton, drum & bass. Entre los artistas featuring se incluyen Omar Courtz, Bryant Myers, Dei V y Hades66.

Sobre esta importante etapa en su carrera musical, ROA dijo: “Mi primer proyecto es un regalo en el cual trabajamos sin cesar y fueron muchas noches sin dormir, todo valió la pena ya que es el fruto de mucho trabajo que finalmente ya lo pueden disfrutar. Esto es solo el comienzo y me enorgullece que en tan poco tiempo mi isla Puerto Rico disfrute mi música ya son dos canciones en las principales listas de Apple Music”.

‘PRIVATE SUITE VOL. 1’ TRACK LIST:

1. FREELANCE

2. UuU – Hades66

3. JETSKI

4. 11:11 INTERLUDE

5. JETSKI RMX – Bryant Myers, Omar Courtz, Dei V

6. BELLAKEAME

7. NOCHE PASAJERA

8. LA CURA… COMING SOON (OUTRO)

El EP debut del artista fue producido por el productor Botlok, y el productor Chileno Moustache. El proyecto fue lanzado bajo el sello de Universal Music Latino y ya está disponible en todas las plataformas musicales.

ROA – JETSKI (Official Video)

ROA: Lo que debes saber

De acuerdo a su perfil de Spotify, la inspiración de ROA radica en 2Pac, Prince, Biggie, Kendrick Lamar, Kanye West. “Ahora mismo, me gusta que el reggaetón tenga sonidos de R&B”, indicó el artista.

Es novio de otra cantante, Paloma Mami, y su padrastro le apoyó en sus inicios ayudándole a producir diferentes mixtapes recopilatorios clásicos. Y entres sus sueños está sumar a figuras como Daddy Yankee o Nicki Jam a la lista de colaboradores.

Roa es puertorriqueño y su nombre real es Gilberto Figueroa, previo a su carrera como cantante, estaba enfocado en el modelaje, y allí fue en donde conoció a su actual novia Paloma Mami, quien lo contrató para ser el interés amoroso de su video “Fingías”.

Actualmente, el artista ha lanzado diferentes colaboraciones, siendo una de estas “Pa Cuando” con el cantante chileno, Young Cister, tema que se ha convertido en uno de sus mayores éxitos.