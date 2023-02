Rihanna en el Super Bowl 2023: ¿A qué hora es el show de Medio Tiempo?

Rihanna marca su gran regreso al escenario para el espectáculo de Medio Tiempo de Apple Music en el Super Bowl LVII. Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, a las 6:30 PM, Hora del Este. Se espera que la cantante actúe aproximadamente una hora y media después del inicio del juego, alrededor de las 7:45 PM o a las 8:00 PM, Hora del Este, según informó Billboard.

Mientras hablaba de su actuación en una conferencia de prensa antes del partido del domingo, Rihanna reveló que tenía que reducir su catálogo a una actuación de solo 13 minutos.

Rihanna saltó a la fama en 2005 con su sencillo debut, “Pon de Replay”. Lo siguió con numerosos éxitos, como “SOS”, “Disturbia” y “Umbrella”. La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron en septiembre de 2022 que la estrella de 34 años sería la estrella del show de Medio Tiempo del año 2023.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Rihanna al escenario del espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl de Apple Music”, dijo el jefe de música de la NFL, Seth Dudowsky, en un comunicado de prensa. “Rihanna es una artista única en una generación que ha sido una fuerza cultural a lo largo de su carrera. Esperamos colaborar con Rihanna, Roc Nation y Apple Music para brindarles a los fanáticos otra actuación histórica del show de Medio Tiempo”.

Shawn “JAY-Z” Carter agregó en el anuncio: “Rihanna es un talento generacional, una mujer de orígenes humildes que ha superado las expectativas en todo momento. Una persona nacida en la pequeña isla de Barbados que se convirtió en una de las artistas más destacadas de la historia. Ella se ha hecho a sí misma en los negocios y el entretenimiento”.

El rapero fundó Roc Nation, que según el comunicado de prensa, sirve como “asesor estratégico de entretenimiento” para la presentación de Medio Tiempo.

La lista de canciones del Medio Tiempo fue el “mayor desafío” de Rihanna

La lista de canciones resultó ser el “mayor desafío” de la cantante, revelando durante la conferencia de prensa que creó aproximadamente 39 versiones de la misma.

“Estás tratando de meter 17 años de trabajo en 13 minutos, así que es difícil”, agregó la actriz de “Ocean’s Eight”. “Pero entonces, tenemos algunas canciones que tenemos que perder por eso y eso va a estar bien, pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”.

Terminar el espectáculo en un marco de tiempo tan ajustado es un esfuerzo de equipo.

“Muchas piezas móviles”, dijo la fundadora de Fenty durante la conferencia de prensa. “Quiero decir, es literalmente como 300-400 personas desmontando el escenario y construyéndolo de nuevo y sacándolo en 8 minutos. Es increíble. Es casi imposible.

El Super Bowl LVII presenta actuaciones previas al juego repletas de estrellas

El Super Bowl LVII contará con una alineación repleta de estrellas antes del juego.

La NFL anunció en un comunicado de prensa que seleccionó al cantante de country Chris Stapleton para cantar el himno nacional, al artista ganador del Grammy Babyface para cantar ‘America the Beautiful’ y a la actriz de ‘Abbott Elementary’ Sheryl Lee Ralph para cantar ‘Lift Every Voice and Sing’”.

A ellos se unirán los firmantes que interpretarán las canciones en lenguaje de señas americano (ASL), según el comunicado de prensa. El comunicado agregó que el actor ganador del Oscar Troy Kotsur cantará el himno nacional, el nativo americano sordo Colin Denny cantará “America the Beautiful” y la artista sorda Justina Miles cantará “Lift Every Voice and Sing”.

