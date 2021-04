Ricardo Montaner y familia: ¿Los nuevos Kardashian? Entérate por qué

NTERTAIN, la poderosa compañía multimedia lanzada recientemente por Lex Borrero de NEON16, el magnate de la música Tommy Mottola y Range Media Partners, anunció hoy el inicio del desarrollo y producción de su primera serie original, Los Montaner.

La serie documental sin libreto, brindará a los fanáticos una mirada exclusiva dentro de la familia más viral e influyente de la música latina, los Montaner. Además de cautivar la atención del mundo con música que encabeza las listas de éxitos, la familia Montaner se ha convertido en sensación a través de sus seguidores en las redes sociales de más de 150 millones y más de ocho mil millones de visualizaciones de contenido de video. Borrero será el productor ejecutivo de la serie, con Range Media Partners co-productores del proyecto, manejando las ventas globales de la serie. La producción se rodará a nivel mundial, ya que el equipo sigue la vida diaria de la familia Montaner.

La serie Los Montaner seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibran el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock & roll. Con cuatro décadas de éxito, el icónico artista y cantautor, Ricardo Montaner tiene cinco hijos, Alejandro, Héctor, Ricky, Mau y Evaluna, y leva 31 años de felicidad matrimonial junto a la cineasta Marlene Rodríguez Miranda.

En 2019, Evaluna Montaner, estrella del “Club 57” de Nickelodeon, se casó con el ganador del Latin Grammy® y sensación mundial del pop Camilo. Después de un romance de cuento de hadas, su amor los llevó al altar para declarar su “sí, quiero”. La bohemia y joven pareja, que se conoció en el 2015, está documentada navegando por la vida como recién casados, manejando sus carreras en ciernes y convirtiéndose una de las parejas más famosas de la música latina.

El trabajo de sus hijos, Mau y Ricky, ha demostrado ser una máquina de hacer éxitos al crear algunas de las canciones más importantes de la música latina como intérpretes, productores y compositores. Mau Montaner y su esposa, la directora creativa Sara Escobar, que han estado juntos durante aproximadamente 7 años, aportan su parte de divertidas ocurrencias y su amor inseparable como los “adultos” de la familia. Ricky Montaner y su prometida, la actriz, modelo y personalidad de la televisión, Stefi Roitman, son los “rebeldes” de la familia y ahora se dirigen al altar en lo que seguramente será la boda del año.

Este año que pasó sirvió entre otras cosas para estar más tiempo que nunca juntos y dialogar en profundidad sobre todo lo nuestro, lo que nos pasaba, sobre nuestras carreras; en fin, de todo”, expresó el patriarca de la familia. “Entre otras cosas reavivamos las expectativas que teníamos sobre el hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos significa la unión familiar… comunicar que se puede ser feliz en medio de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa y de las amenazas que nos rodean”, afirma Ricardo Montaner.

