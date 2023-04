Ricardo Arjona arrasa en Estados Unidos con la gira “BLANCO Y NEGRO: VOLVER”

Ricardo Arjona sigue cosechando éxitos. Tanto así que su gira, llamada “Blanco y Negro: Volver” ya es una de las más concurridas del cantautor, al sumar 4 nuevos sold out en Estados Unidos en las ciudades de Seattle, WA, Ontario, CA, Nashville, TN y Boston, MA. Estos se suman, al sold out logrado por Arjona en Miami que, a pocos días de su anuncio, vendió la totalidad de sus taquillas, situación que obligó a abrir una nueva fecha para la ciudad del sol a petición del público.

Producido por Loud and Live, “Blanco y Negro: Volver” contará con más de 29 fechas por la unión Americana ya que se sumaron cuatro nuevas ciudades, que saldrán a pre-venta el jueves abril 6 y venta general viernes abril 7 a las 10 AM en www.ricardoarjona.com, las fechas nuevas que se suman a la gira son:

La gira en Estados Unidos iniciará en la ciudad de Seattle este 28 de abril y lo llevará durante dos meses, a los más importantes escenarios del país pasando por Los Ángeles, Houston, Chicago, Boston, Orlando y New York donde se anunció hace unos días una segunda fecha en el emblemático Madison Square Garden.

Con sobre 15 ciudades visitadas en Latinoamérica y constantes “sold outs”, “Blanco y Negro” cumple con su cometido de dejar una estela de pureza musical en los escenarios más importantes de Argentina, Uruguay y México donde dio 11 conciertos, y logró una asistencia sin precedentes en el histórico Foro Sol de Mexico, confirmando desde ya que “Blanco y Negro” se proclama como una de las experiencias musicales y visuales más aclamadas del 2023.

Vaya que Ricardo Arjona no ha parado de trabajar en los últimos años. Su streaming “Hecho A La Antigua”, fue sin dudas más visto en la historia de la música iberoamericana. y ahora sentó un determinante precedente con BLANCO Y NEGRO, ya que ha sido considerada la apuesta más atrevida del artista. Un respiro de aire fresco de un cantautor maduro que no deja de renovarse y que, aunque no acostumbra a repetir plazas, está listo para BLANCO Y NEGRO: VOLVER.

¡Es casi inaceptable perderse a Ricardo Arjona en concierto! Un talento como pocos que siempre deja algo de sí en cada escenario.