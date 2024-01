Rey Grupero protagonizó discusión con reporteros que terminó en golpes [VIDEO]

El reconocido influencer y youtuber mexicano, Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como Rey Grupero, quien hizo parte de los reality shows de Telemundo, “La Casa de los famosos” y “Los 50”, se volvió tendencia en las redes sociales, y no precisamente por algo muy postivo.

Resulta que en el día miércoles 17 de enero de 2024, el famoso de de 36 años de edad, protagonizó un fuerte altercado con algunos reporteros que lo esperaban fuera de los juzgados en la Ciudad de México, pues Ordaz, fue convocado a responder por una demanda por una supuesta violencia intrafamiliar.

Rey Grupero agrede a los reporteros

¡El Rey Grupero y su amigo provocan tremendo zafarrancho al salir del juzgado de la CDMX, tras agredir a un medio de comunicación y en exclusiva nos cuentan su versión y se disculpan! 😱🎥😤 #VLA @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/8pDGwmlNby — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 18, 2024

Al momento de salir de los juzgados, Rey Grupero se negó a contestar a las preguntas de los medios de comunicación, que lo esperaban a las afueras de los juzgados, realizando su trabajo de concer e informar sobre lo que había sucedido con el youtuber.

Rey, quien intentó huir junto a un acompañante, quien fue la persona que agredió a un reportero y tiró su cámara, parte de su equipo de trabajo, según informó Milenio. En los videos, quedó captado cuando el reportero recibió una patada y se vio como uno de los equipos de trabajo fue azotado contra el suelo.

Debido a este acalorado momento, de acuerdo con SDP Noticias informó que el periodista agredido, interpondrá una demanda por agresión contra Rey Grupero.

Por su parte, Publimetro aseguró que el motivo de la molestia de Luis Alberto Ordaz Balderas, se debió a que algunos algunos comunicadores, aseguraron que la demanda sería por violencia intrafamiliar.

Tras lo ocurrido, Rey abandonó el lugar a bordo de un automóvil en compañía de su hombre.

Ante esto, muchos usuarios en redes sociales criticaron el actuar del influencer, asegurando que los periodistas solo cumplen con su trabajo de informar.

Rey Grupero pidió disculpas

Luego de toda una ola de críticas, el mexicano recurrió a su cuenta oficial de Instagram @reygruperomx, en donde cuenta con más de 300,000 mil seguidores, para pedir disculpas al periodista involucrado en las agresiones, quien sería Enrique de la Rosa.

“La verdad siempre flota. Hoy para mí es un día muy triste por sentir tanto odio de mis amigos de la prensa a los que admira y respeto. Las cosas se salieron de mis manos y repararé cualquier daño porque yo nunca he sido un mal ser humano, mucho menos agresor a mujeres y niños. Gracias por el interés”, comenzó diciendo en su video.

Y añadió, asegurando que pagará por el equipo de trabajo dañado: “Quiero pedirles una disculpa de todo corazón a las personas de la prensa que hoy los hice pasar un mal momento (…) y quiero pedirte una disculpa muy especial a ti, Enrique de la Rosa, porque siempre me has apoyado, le has dado seguimiento a todo lo que hago. Me siento muy mal por haber estropeado tu equipo de trabajo”.

@tendenciaspopmx #reygrupero se disculpa con reportero tras trifulca afuera de los juzgados y le ofrece pagar su camara rota ♬ sonido original – Tendencias Pop Mx

