Tras 26 años se acaba la revista People en español: Ahora solo será digital: ¿Por qué?

Luego de 26 años de haber sido el magazine de entretenimiento más famoso del mundo latino en Estados Unidos, la revista People en español ya no estará más como edición impresa, y se mantendrá solamente en su versión digital.

Así lo informó Hollywood Reporter, donde se aseguró que la popular revista en español, de la que los famosos presumían al aparecer en sus páginas

DotDash, que es propiedad de IAC de Barry Diller, y que según Hollywood Reporter, adquirió las revistas antiguamente propiedad de Meredith Corp. el año pasado, por 2,700 millones de dólares, decidió dar un vuelco en el negocio, acabando con la edición impresa de People en español, y también Entertainment Weekly, Health, EatingWell, Parents e InStyle.

La revista People en inglés y Food & Wine corrieron mejor suerte, y por ahora seguirán siendo ediciones impresas también.

El anuncio fue hecho este miércoles por el CEO de la compañía DotDash Meredith, Neil Vogel, quien explicó que la determinación dejará a por lo menos 200 empleados de las mencionadas revistas sin trabajo.

“Hemos dicho desde el principio que comprar Meredith se trataba de comprar marcas, no revistas o sitios web. No es una novedad para nadie que ha habido un cambio pronunciado en el número de lectores y la publicidad de lo impreso a lo digital y, como resultado, para algunas marcas importantes, lo impreso ya no cumple el propósito principal de la marca”, aseguró Vogel en su mensaje. “Como tal, vamos a pasar a un futuro exclusivamente digital para estas marcas, lo que nos ayudará a desbloquear todo su potencial”.

“Los detractores interpretarán esto como otro clavo al ataúd de las revistas impresas. No podrían estar más equivocados: la impresión sigue siendo fundamental para Dotdash Meredith”, agregó Vogel, destacando que varias de sus marcas seguirán teniendo ediciones impresas. “La impresión sigue siendo fundamental para Dotdash Meredith. Desde PEOPLE hasta BHG, desde Southern Living hasta WOOD, y todas nuestras otras queridas publicaciones impresas, continuamos brindando un valor increíble a los lectores en formato impreso y estaremos orgullosos de imprimir más de 350 millones de revistas en 2022”.

“A partir de hoy, ya no imprimiremos revistas mensuales para EatingWell, Entertainment Weekly, Health, InStyle, Parents y People en Español. Este es un paso importante en la evolución de Dotdash Meredith, y quiero ser claro con todos sobre lo que estamos haciendo y lo que está por venir”, comenzó el anuncio de Vogel.

“Como tal, vamos a pasar a un futuro únicamente digital para estas marcas, lo que nos ayudará a desbloquear todo su potencial. Estas marcas se encuentran entre nuestras propiedades digitales más exitosas, importantes y de más rápido crecimiento: la audiencia en línea de Parents, InStyle y EatingWell aumentó cada una más del 40% año tras año, y todas estas marcas tienen un futuro brillante”, agregó el ejecutivo.

“La decisión de hacer evolucionar estas marcas a solo digital significa que se eliminarán algunos trabajos, aproximadamente 200 roles que respaldan principalmente nuestras operaciones de impresión. Transiciones como esta son muy difíciles e impactan a colegas y amigos, algunos de los cuales han estado en la empresa durante décadas. No puedo agradecer lo suficiente a estos empleados por llevar estas marcas al lugar sólido en el que se encuentran hoy. Los líderes de la marca ya han notificado a los afectados y estamos teniendo mucho cuidado para ayudar a garantizar una transición sin problemas para estos empleados”, enfatizó.

Y sobre la idea de que el cierre de ediciones impresas de People en español y las otras publicaciones afectadas son para ahorrar costos, el vocero de la compañía dijo que es una reinvensión.





“El paso de hoy no es un ejercicio de ahorro de costos y no se trata de capturar sinergias o cualquier otra jerga de adquisición, se trata de abrazar el futuro digital inevitable para las marcas afectadas. Nos tomamos muy en serio la inversión para el crecimiento: solo en 2022 invertiremos más de $80 millones en contenido en todas nuestras marcas. Actualmente tenemos más de 100 puestos vacantes en editorial, ingeniería, producto, diseño y comercio electrónico, algunos de los cuales esperamos llenar con personas impactadas hoy”, advirtió. “Estas son decisiones difíciles, pero creemos que son las decisiones correctas. Seguimos tan entusiasmados como siempre por el futuro de nuestras marcas y nuestra empresa”.





Hasta el momento nadie del equipo editorial de People en español, dirigida por el periodista Armando Correa, se ha referido públicamente al cierre de la edición impresa.