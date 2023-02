Residente escribe su primera película: ¡tiene un trasfondo muy importante!

El galardonado rapero , compositor, productor, cineasta, visionario y activista, René Pérez Joglar, conocido como Residente se asoció con Alexander Dinelaris, guionista ganador de un Oscar y un Globo de Oro® por “ “Birdman” para la redacción del guión de una próxima película a través de 1868 Studios.

Sobre esto, a través de su cuenta de Instagram, René Pérez compartió el siguiente mensaje acompañado de un video: “En Junio del año pasado comencé a escribir mi primera película junto a Alex quien además de haberse ganado un Oscar, escribió Birdman, uno de mis guiones favoritos. También, tuve el placer de escribir junto a los hermanos Cabezudos de España a quienes admiro mucho. Llevo encerrado escribiendo desde hace mucho pero para los que esperan nueva música les cuento que ya mismo saco todo lo que he venido trabajando durante estos años. Estoy haciendo muchas cosas y aunque no las documente en las redes sociales están ocurriendo.”

Su gran amiga y colega, la cantautora boricua Kany García, no tardó en enviarle elogios al intérprete de “Atrévete”: “Todo suena maravilloso Rene! en especial esl de que no sientas la necesidad de documentar Todo. Te quiero y te admiro mucho! lo que sea que venga estaré pa aplaudir siempre.” Escribió al pié del video.

“Porto Rico” será un filme enfocado en el final del siglo XIX en Puerto Rico y se basará en la vida de un revolucionario puertorriqueño que luchó con el Ejército Libertador de Cuba, creando una narrativa en Puerto Rico. Dirigió entonces una pandilla de 17 exconvictos en una oscura y violenta reivindicación de la lucha constante de una de las colonias más antiguas del mundo en busca de su identidad como país.

Dinelaris conocido como el guionista de “Birdman” & “The Revenant” y Residente comenzaron a trabajar desde el pasado mes de junio al concretar un contrato para una de las películas que escribirán a través de 1868 Studios.

Alexander Dinelaris es ganador de un Oscar y un Globo de Oro por su trabajo en el guión de “Birdman” así como co- productor de la película tres veces ganadora del Oscar, “The Revenant”. Dinelaris también es autor del libro del musical de Broadway “On your Feet” así como la producción del West End de “The Bodyguard” . Los proyectos actuales también incluyen el guión de la película “Carmen”, de Benjamin Millepied que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en el 2022, así como escribir y dirigir la adaptación cinematográfica de su obra “ Still Life”

“Porto Rico” será la primera película de 1868 Studios, una empresa entre Residente y la División de Contenido Premium de Sony Music Entertainment la cual crea, produce y distribuye globalmente proyectos de contenido original en múltiples formatos.

Residente, quien encabeza todos los aspectos creativos de la asociación, se enfoca en representar adecuadamente las narrativas culturales en la pantalla, incluidas las historias de LatinX y, lo que es más importante para él, detrás de la cámara.