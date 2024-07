Renata del Castillo abandona su tratamiento contra el cáncer

La reconocida actriz Renata del Castillo quien ha participado en grandes producciones televisivas y en la famosa serie “Como dice el dicho” y “Lo que callamos las mujeres”, ha anunciado con los medios de comunicación y sus seguidores, una importante decisión en cuanto a su estado de salud.

La actriz, quien padece cáncer desde el año 2023 zona del cérvix dio a conocer que suspenderá su tratamiento y dejará de recibir lo que es la quimioterapia y radiación. De acuerdo con palabras de la actriz al programa “Venga la Alegría”, estos tratamientos convencionales, han sido demasiado agresivos y fuertes para su cuerpo, por lo que su vida ha estado en riesgo.

“En dos ocasiones he estado a punto de morir por hemorragias, por las radiaciones, no por el cáncer en sí. Sólo me puedo salvar con las donaciones de sangre, hay que donar sangre por favor, es muy importante”, dijo en entrevista con “Venga la Alegría”.

Asimismo, se ha podido conocer que gracias a diferentes exámenes y estudios, que el cáncer que se Renata del Castillo se ha expandido a otras partes de su cuerpo, desarrollando metástasis, por lo que su movilidad se ha visto bastante reducida.

“Ahora tengo metástasis, el cáncer se te va a otras partes del cuerpo… entonces no puedo caminar tengo otros tumores”, dijo en dicha entrevista. “No me podré hacer quimioterapias, por los sangrados que tengo, ya lo hablé con el oncólogo, esto desencadena en un avance del cáncer, pero seguiré en la lucha (…) en dos ocasiones estuve a punto de morir por hemorragias”, añadió.

Finalmente, la actriz de 42 años aseguró que seguirá en la lucha en contra de esta enfermedad, y que buscará en la medicina alternativa una solución.

“Si ya tienes este fregadazo de frente qué haces con él, o te tiras al piso o lo transformas en algo positivo en algo interesante que decir a la gente, en un mensaje de vida y no de muerte”, dijo al cierre en su entrevista con Venga la Alegría.

Asimismo, en un video reel para el perfil oficial de Azteca Uno en Instagram, Renata del Castillo, también habló de lo difícil que ha sido su proceso con el cáncer de columna.

“Me encanta tener disciplina para todas las cosas que hago, desde a qué hora me levanto, los ejercicios que hago, la meditación, y eso ha ayudado muchísimo a mi vida y a mi progreso en la salud. ¡Amo la vida! Lo vi como una oportunidad de ser portavoz, de algo diferente e importante como estar bien”, dijo en el video.

Y añadió que ha seguido luchando y encontrado la manera de sobrellevar la enfermedad. “Te levantas, echas una buena llorada y a seguir con la vida, la verdad no lo veo tan complejo. La gente lo queremos ver complejo, pero por sí mismo no es complejo. Representa algo muy bello poder decirle a la gente que esta es una oportunidad de vida, no una sentencia de vida […] transmitirle al público algo importante, algo más allá de lo que se dice del cáncer”, sentenció la actriz.

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos