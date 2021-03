La reina Isabel II reacciona a entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah

La reina Isabel II reaccionó a la mediática entrevista que ofrecieron el príncipe Harry y Meghan Markle a la periodista Oprah Winfrey en un especial televisivo que fue emitido por CBS durante el pasado fin de semana. La monarca recientemente emitió un comunicado de prensa que fue dado a conocer por el Palacio de Buckingham.

“Toda la familia está entristecida al conocer lo desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan”, expresó la reina Isabel II en el primer fragmento del comunicado.

“Los asuntos planteados, en particular los raciales, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y la familia los abordará en privado”, señaló el comunicado.

“Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”, concluyó la monarca para referirse al afecto que sienten los miembros de la realeza británica por la familia del príncipe Harry.

BREAKING: Buckingham Palace releases statement on behalf of Queen Elizabeth following Prince Harry and Meghan's interview, saying, "The whole family is saddened to learn the full extent of how challenging the last few years have been for Harry and Meghan." https://t.co/6k5NR1em41 pic.twitter.com/TCekWLqQau

— ABC News (@ABC) March 9, 2021