VIDEO: El Reencuentro de Daniel y Ali en ‘Cobra Kai’

Daniel y Ali se reencontraron en el Encino Oaks Country Club

En el episodio 10 de la temporada 3, Ali y Johnny van a la fiesta navideña del Encino Oaks Country Club tras pasar tiempo juntos en Golf ‘N Stuff. Daniel y su esposa, Amanda (Courtney Henggeler) llegan a la fiesta. Mientras Amanda busca una mesa, su esposo se acerca al bar a buscar unas bebidas. Ali aparece ante su ex novio y él la mira atónito. Le dice que “esperaba encontrárselo algún día”. Y agrega que “es curioso” que se encontraran en el club de campo al que Daniel había tenido que entrar de escondidas cuando estaban saliendo. Daniel felicita a la médica y la ex pareja se funde en un abrazo. Antes de que su conversación pudiera continuar, Ali llama a Johnny, sin saber que él y Daniel continuaron siendo rivales. Después de hacerse algunos comentarios pasivo-agresivos, la madre de dos se da cuenta del resentimiento que aún existe entre ambos hombres.

Ralph Macchio y William Zabka hablaron de volver a trabajar con Elisabeth Shue en agosto 2021

En una entrevista de agosto de 2021 en representación de la SAG-AFTRA Foundation, Ralph Macchio y William “Billy” Zabka hablaron acerca de trabajar con Elisabeth Shue en la temporada 3 de “Cobra Kai”. Zabka se refirió a la importancia de que Johnny pudiera reconectar con Ali.

“El retorno de Ali a la vida de Johnny fue como que Johnny volviera a tener 18. Fue el desamor, la parte de su corazón que quedó flotando ahí fuera. La raíz de mucho de su sufrimiento”, explicó el actor.

Continuó diciendo que la ruptura de Johnny y Ali lo ha llevado a desarrollar miedo al compromiso, particularmente en su relación con Carmen Diaz (Vanessa Rubio).

“Tiene a Carmen pero es tentativo, no está seguro. Y Ali regresa y es ese tipo de primer amor refrescante de secundaria donde ella logra rejuvenecer a Johnny”, explicó el actor de 56 años.

Asimismo, Zabka señaló que Ali “marca las diferencias entre Daniel y Johnny” en el club de campo, lo cual ayuda a los instructores de karate a poner fin a su rivalidad.

Luego, Macchio reconoció que los fanáticos habían estado anticipando la llegada de Ali a “Cobra Kai” desde el estreno de la serie en 2018.

“La llegada de Elisabeth Shue fue tan, ya sabes — lo estás esperando, ya sabes, esperando que suceda, por lo que existe este primer ‘Guau ey mira lo que están haciendo, esto es una locura, quién hubiese pensado que estarían aquí alguna vez’. Así que teníamos eso y luego tan pronto como lees el diálogo y te miras a los ojos, hay un — no lo sé, un alma afín, estoy tratando de pensar cómo describirlo, hay algo único”, dijo Macchio.

La cuarta temporada de “Cobra Kai” debutará en Netflix el 31 de diciembre de 2021. No ha sido confirmado si Elisabeth Shue volverá a encarnar a Ali en la próxima temporada.

