RBD sacó “Siempre he estado aquí”, su primera canción en 12 años [ESCÚCHALA AQUÍ]

RBD ha sacado “Siempre he estado aquí”, su primera canción en 12 años. El tema, que ya puede ser escuchado en todas las plataformas digitales, fue compuesto y producido por los colombianos Andrés Rengifo y Mauricio Restrepo.

Con un sonido únicamente pop, sin fusiones ni adornos, “Siempre he estado aquí” es un reconocimiento al apoyo de los fans de RBD, que no han dejado de apoyar a la banda en conjunto o ninguno de sus miembros por separado. “Es como meterse en la máquina del tiempo”, indicó Maite Perroni.

¿Quiénes cantan?

En la canción, que hasta logró incluir de forma armónica algunos de los títulos más populares de RBD como “Sálvame”, “Solo quédate en silencio” y“Este corazón”, entre otras, cuenta con las voces de los cuatro artistas que participarán en el concierto que dará RBD el 26 de diciembre en México y que se transmitirá de forma digital.

Es decir, en “Siempre he estado aquí” se escucha claramente a Anahí, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez. Es una invitación a la nostalgia y una celebración para los fans de los artistas, desde que protagonizaron la telenovela juvenil “Rebelde”.

¿Qué dice la letra?

“Siempre he estado aquí” es una canción de reencuentro. La letra le habla a cualquiera, pero más a los que saben la historia del grupo, e incluso celebran cada 4 de octubre el “Día de RBD”, cuando conmemoran la emisión del primer capítulo de “Rebelde”.

[Verso 1: Anahí, Christopher, Maite, Christian]

Desde Febrero he vuelto a escribirte canciones

Desde hace tanto quiero darte explicaciones

Con un lo siento quiero devolver el tiempo

Para volver y que en un beso me perdones

Lo bonito de la vida es que no olvidas, no

Nunca olvidarás el primero amor

Pero aunque se pase el tiempo vuelve el viento, que

Te hizo contener la respiración

[Coro: Todos, Anahí]

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca te olvidé

Porque un amor tan grande, no se va, no se fue

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca me alejé

Porque mi corazón siempre estará donde estés

No tengo que volver si yo nunca me fui

Yo siempre he estado aquí

[Post-Coro]

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh

Yo siempre he estado aquí

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh

[Verso 2: Anahí, Christopher, Maite, Christian]

Sálvame con este corazón

Tan sólo enséñame un poco de tu amor

Y sólo quédate en silencio que aún hay tanto por contar

Y hay canciones que nos quedan por cantar

Volver a sentir lo que me enamora

Lo que no se olvida

Aunque pasen las horas

[Coro: Todos, Anahí]

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca te olvidé

Porque un amor tan grande, no se va, no se fue

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca me alejé

Porque mi corazón siempre estará donde estés

No tengo que volver si yo nunca me fui

Yo siempre he estado aquí (Siempre he estado aquí)

[Post-Coro]

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh

Tú siempre has estado aquí

Yo oh oh, oh oh oh, oh oh oh oh

¿Cuándo la estrenarán en vivo?

Según han explicado los artistas, “Siempre he estado ahí” será cantada por Maite, Christian, Christopher y Anahí en “Ser o parecer”, el concierto del 26 de diciembre. Además, la nueva canción también podrá ser el boleto de entrada de 600 fanáticos que tendrán la oportunidad de participar en una dinámica a través de TikTok en donde podrán concursar por la oportunidad de unirse a RBD durante la transmisión del concierto virtual del próximo 26 de diciembre.

Los integrantes de RBD también seguirán dando a conocer los secretos de los avances del concierto virtual a través de Twitch, cada martes. Se puede participar en este link https://www.twitch.tv/rbd_ seroparecer.

La canción puede ser escuchada aquí