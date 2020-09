RBD anuncia concierto de reencuentro. ¿Estarán todos?

Después de 12 años sin compartir juntos el escenario, los miembros de la disuelta banda mexicana RBD anunciaron que el darán un concierto virtual, en el que cantarán los principales éxitos de la agrupación, en “agradecimiento a los fans”.

Con mensajes en sus redes sociales, Maite Perroni, Anahí, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez revelaron que se presentarán juntos el 26 de diciembre en México y que el espectáculo será transmitido de forma virtual a todo el planeta, por lo que sus fans podrán verlos estén donde estén.

Con el título de “Ver o parecer”, el espectáculo promete ser un viaje al pasado, cuando RBD era una banda al estilo de lo que hacen los surcoreanos de BTS hoy en día. Según contaron a AhoraMismo los organizadores, el show podría durar unas dos horas y sí, habrá mucha nostalgia, bailes y los grandes éxitos.

Como se ve por la lista de los artistas que participarán, “Ser o parecer” tendrá la dolorosa ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera, los dos que completarían el sexteto mexicano.

Dulce está justamente en la dulce espera y se calcula que en esos días será una mamá primeriza. Poncho no se ha interesado por el canto desde que salió de la banda que lo convirtió en una figura internacional. Aunque no se ha explicado porqué no participa, no es algo fuera de lo que ha hecho hasta ahora.

El artista ha estado ausente de todo tipo de actividad que tenga que ver con RBD, a pesar de que los fans le piden constantemente que se una a las celebraciones que organizan anualmente en el “Día Mundial de RBD”, que celebran todos los 4 de octubre, la fecha en la que se comenzó a transmitir “Rebelde”.

¿Cómo se puede ver el concierto?

Según informaron, las entradas (códigos de acceso para ver la transmisión) serán vendidas a partir del 4 de octubre, como parte de la celebración del día. Sin embargo, hay una preventa el 2 y 3 de octubre en Spotify.

Cuestan 20 dólares, los que las compren en preventa, 25 dólares si los compran el Día Mundial de RBD. Estas entradas también incluyen la posibilidad de ver la “after-party”. A partir del 5 de octubre cuestan 35 dólares.