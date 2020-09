¿Regresa Rashel Díaz a la televisión?

View this post on Instagram

A los medios de comunicación y a mi público en general. Por medio del presente me gustaria hacer de su conocimiento que la información que circula acerca de mi regreso a la televisión es incorrecta, agradezco su interés y sus innumerables muestras de cariño, por el momento estoy dedicada a mi familia y varios de mis proyectos personales de los cuales todos ustedes son parte. No existe tal regreso cuando decida volver a ser parte de algún proyecto con gusto lo compartiré con ustedes como todo lo que he hecho hasta ahora. Gracias por el cariño y apoyo de siempre Rashel Diaz #VidaRashel