Rashel Díaz se emociona en Instagram por el nuevo logro de su hijo

La presentadora de televisión Rashel Díaz compartió con sus seguidores el nuevo logro de su hijo. La expresentadora de Telemundo volvió a dar muestras de la felicidad con la que vive tras su salida de la cadena de noticias.

La presentadora de TV y empresaria cubana se dedica a disfrutar de su familia y atender sus negocios. Su matrimonio con Carlos García atraviesa uno de sus mejores momentos. Sus hijos Juan Daniel y Daniela están abocados a diferentes proyectos de vida que enorgullecen a sus padres.

El mensaje de Rashel Díaz

“Qué día tan especial! Hoy fue la ceremonia de la bata blanca o ‘white coat’ para Juan Daniel, es el momento donde termina la etapa de estudio para los médicos y empiezan las prácticas clínicas”, comunicó Rashel Díaz en su cuenta de Instagram en una serie de fotos que lleva la fecha del 13 de febrero.

La publicación de Rashel obtuvo decenas de miles de likes en apenas unas horas. Cabe señalar que la presentadora cubana tiene ni más ni menos que dos millones de seguidores en Instagram. Su perfil se llenó de mensajes de felicitaciones tanto para ella como para su hijo, próximo a graduarse de médico.

“¿Se imaginan mi orgullo? Hijo mío no hay palabras que puedan expresar el orgullo que siento. Hoy empieza una nueva etapa en tu carrera y mi agradecimiento a Dios es infinito por poder presenciar un logro más en tu vida. Eres muy valioso, he visto cómo te has convertido en un hombre maravilloso y lleno de valores. Te amo papi, Dios tiene grandes planes para ti y mamá siempre estará a tu lado apoyándote”, agregó Rashel Díaz.

Un evento familiar

La familia entera de Rashel Díaz estuvo presente en el evento denominado “white coat”. El esposo de la cronista y su hija menor, Daniela, también asistieron a la ceremonia para acompañar a Juan Daniel.

“Los amo. Daniela no podía faltar a este gran logro de su hermano”, comentó Rashel en otra de las fotografías que compartió en Instagram, una tierna imagen en la que se ve a sus dos hijos abrazados y felices.

Juan Daniel, primogénito de Rashel Díaz, tiene 25 años. A diferencia de su madre, quien dedicó su vida a los medios de comunicación, eligió la medicina. Le faltan aproximadamente seis meses para graduarse de médico deportivo. Su sueño es entrenar a atletas de alta competencia.

LEER MÁS: La nueva estrategia del abogado de Dani Alves para sacar al futolista de la cárcel

Sigue a AhoraMismo en Instagram