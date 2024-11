Modelo Playboy reveló como eran las fiestas de Sean “Diddy” Combs

Una ex modelo de Playboy dice que Sean “Diddy” Combs les puso videos musicales de Jennifer López a las mujeres que invitó a su hotel de Tokio, según los comentarios que hizo en un podcast de DailyMail.com.

“Estaba poniendo videos de una estrella del pop, y yo no sabía quién era, y una de las otras chicas me había dicho: ‘Esa es J Lo’”, dice Rachel Kennedy en el podcast “Trial of Diddy” sobre el encuentro.

“Nos hizo sentar y nos puso estos videos de Jennifer Lopez para que los viéramos. Probablemente vimos como cuatro seguidos”, dice en el podcast. Dijo que luego se enteró de que Diddy, esa noche, “estuvo hablando con ella todo el tiempo; estaba al teléfono”, refiriéndose a Lopez.

Dijo que el hecho de que estuvieran “viendo los videos de su novia” me pareció “un poco espeluznante, muy irrespetuoso”, ya que acusa a Combs de pedirle a ella y a otra mujer que realizaran un acto sexual con él esa noche, lo que ella dice que hicieron.

El incidente ocurrió en 2000, según DailyMail.com. Page Six informó que Diddy estaba saliendo con López en ese momento.

Combs ahora está acusado de cargos penales federales relacionados con las fiestas “Freak Off”. La acusación federal lo acusa de abusar de mujeres en algunas de estas fiestas. López no ha sido acusada por las autoridades en relación con ningún delito, y en el videoclip, Kennedy no insinuó que su encuentro con Diddy no fuera consensual.

Rachel Kennedy dijo que conoció a Diddy en un club nocturno en topless

Kennedy dijo en el podcast que conoció a Diddy cuando trabajaba “en un club nocturno de topless” en Tokio.

Dijo que él y 25 personas “entraron por la puerta. Fue todo un alboroto y luego entró Puff Daddy. Rápidamente me di cuenta de lo grande que era. Me contó que iban a hacer una fiesta y si podía llevar chicas y le dije: ‘Sí, claro, puedo llevar chicas’”.

La noche siguiente, de regreso en el mismo club, “volvieron a entrar. Esta vez había aproximadamente la mitad de gente. Preguntó específicamente por mí, lo que me pareció extraño”, dijo. Dijo que él “me preguntó si podía llevar algunas chicas a su hotel, que tenían todo el piso superior”.

Cuando fueron a su piso y llamaron a la puerta, Diddy respondió con una bata de baño y una botella de champán, dijo, y agregó que se dio cuenta de que “era solo él” y pensó: “Oh, esto no es una fiesta”.

Fue entonces cuando dijo que él puso los videos de López y luego le pidió un acto sexual. “Nos llevó al dormitorio y procedió a desnudarse”, dijo. “No hubo nada forzado en ello”. También dijo que Diddy no le pareció “impresionante”.

Jennifer López se marchó cuando le preguntaron sobre las acusaciones contra Diddy

Jennifer López no ha hecho comentarios sobre las acusaciones de Diddy. De hecho, se alejó de un grupo de personas que querían pedirle autógrafos cuando le hicieron una pregunta sobre Combs, según un video publicado en YouTube por el sitio X17Onlinevideo.

En el video de X17, López se acercó al grupo de personas que querían pedirle autógrafos después de posar para las fotos. Posó para las fotos y luego caminó hacia la multitud, con un guardia de seguridad guiándola. “No se inclinen”, le dijo el guardia a los fanáticos mientras López caminaba por la fila firmando autógrafos.

“¿Tiene algún comentario sobre P. Diddy y las acusaciones?”, preguntó una mujer. Sin reaccionar, López se dio la vuelta abruptamente y se alejó.

En 2003, López le dijo a Vibe que su relación con Diddy terminó debido a su infidelidad. El artículo ya no está disponible en el sitio de Vibe, pero Entertainment Weekly ha hecho un extracto de él.

“Fue la primera vez que estuve con alguien que no era fiel”, le dijo López a la revista Vibe, según EW. “Tuve una relación con Puff en la que no paraba de llorar, me volvía loca y me volvía loca; realmente me afectó toda la vida”.

López fue arrestada hace años junto con Combs después de un tiroteo en un club nocturno en 1999, informó The New York Post, pero ella nunca fue acusada y él fue absuelto.

