¿Quiénes están invitados al Met Gala 2023?

Este lunes 1 de mayo se realizará la famosa alfombra roja de la moda del Met Gala. El tema de este año está dedicado al desaparecido diseñador alemán Karl Lagergeld. “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, celebrará el trabajo y la vida de Karl Lagerfeld.

Como Lagerfeld diseñó para muchas casas de moda, incluida su marca homónima, Patou, Balmain, Chloé, Fendi y Chanel, a los invitados no les faltará inspiración.

Estos son los confirmados en la lista de invitados del Met Gala 2023. Para empezar, Anna Wintour, la presentadora de Met Gala, asistirá junto con sus copresidentes Dua Lipa, Michaela Coel, Penélope Cruz y Roger Federer.

La La Anthony, que presentó la transmisión en vivo de Vogue el año pasado, volverá a hacerlo este año junto a Derek Blasberg, Chloe Fineman y la corresponsal especial Emma Chamberlain, informa Vogue.

¿Quién está invitado a la Met Gala 2023?

Si bien no podemos confirmar oficialmente, se puede decir que Rihanna, quien está embarazada de su segundo bebé, asistirá al evento junto a su novio A$AP Rocky.

Cabe mencionar que Blakely Lively, quien cerró la alfombra en 2022 con un vestido que cambió de color y pasó de cobre al turquesa en un abrir y cerrar de ojos, no caminará por la alfombra este año.

A continuación tenemos la lista:

Lista invitados confirmados:

Penelope Cruz

Michaela Coel

Dua Lipa

Roger Federer

Anna Wintour

Derek Blasberg

Chloe Fineman

Emma Chamberlain

Brooklyn y Nicola Peltz Beckham

Florence Pugh

Priyanka Chopra

Ella Fanning

Podrían estar:

Rihanna

Sarah Jessica Parker

Kylie Jenner

Kendall Jenner

Kim Kardashian

Jennifer López

Ben Affleck

Lady Gaga

Zendaya

Beyoncé

Rita Ora

Gisele Bündchen

Paris Hilton

Salma Hayek

Olivia Rodrigo

Serena Williams

Pete Davidson

Bad Bunny

Kristen Stweart

No asitirá

Blake Lively dijo que no asistirá el Met Gala. No dio una razón exacta porque no asistirá el evento.

Jonathan Majors no asistirá el Met Gala tras ser arrestado por violencia domestica. El actor de Creed 3, quien ya no tiene manáger o publicista, iba a vestir traje de Valentino para la gala, pero reportes informan que ambos “acordaron mutuamente” que Majors no asistirá.