¿Quién es el novio de Carmen Villalobos?

La actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos está muy enamorada de su nuevo amor. El chico se llama Frederik Oldenburg. Ambos trabajan en la cadena Telemundo. Frederik es el presentador del reality deportivo Exatlón Estados Unidos.

Tras divorciarse de Sebastian Caicedo, con quien mantuvo una relación de más 13 años, Carmen mantuvo su relación con Frederik en privado hasta que ambos decidieron anunciarlo en sus redes sociales.

Lo que tienes que saber de Frederik:

Frederik Oldenburg es venezolano con ascendencia alemana y árabe



Frederik nació el 2 de febrero de 1984 en Caracas, Venezuela. Frederik dejó su tierra natal en 2012, cuando apenas había acabado su carrera. Para mudarse a Uruguay, para más tarde viajar a Dublín (Irlanda) y luego a Estados Unidos. “Me fui de Venezuela en el 2012 y no regresé más. Tengo dos hermanos y ellos se fueron hace veinte años, yo [me] fui [el] último porque quería terminar la carrera universitaria y cuando me gradué me fui a [vivir a] Irlanda”, dijo a People en Español.

Frederik Oldeburg jugó fútbol en Uruguay



En una entrevista con People en Español, Frederik contó que jugó fútbol en Uruguay. “En Uruguay jugaba fútbol en la segunda división”, contó Frederik en 2020. “Después me recibí como comunicador social, luego viví en Dublín (Irlanda) un año y un mes. Regresé a Estados Unidos para ejercer mi carrera como periodista empezando en Las Vegas”.

El presentador dio sus primeros pasos en el periodismo deportivo en Telemundo y más adelante también trabajó para NBC Sports en 2015. Entre sus proyectos más populares, se le reconoce como presentador de ‘Exatlón USA’ (Exatlón Estados Unidos), programa enfocado en la competencia deportiva.

Frederik se sabe la melodía de 25 himnos y es el hermano de un alto ejecutivo de Telemundo

Frederik reveló que es un amante de los himnos nacionales. “Me encanta la historia y los himnos nacionales. Sé las melodías de unos 25 himnos: el de Venezuela, Estados Unidos, el colombiano, el holandés, el ruso”.

Frederik es el hermano de Freddy Oldenburg, un alto ejecutivo de Telemundo. Freddy a sostenido varios títulos en la cadena desde el 2012. Hoy es el vice presidente de las noticias de Telemundo en Houston, Texas.

Carmen Villalobos acompañó a Frederik durante la final de Exatlon EEUU 2022

Frederik Oldenburg confirma su noviazgo con Carmen Villalobos Video oficial de Al Rojo Vivo. El presentador Frederik Oldenburg confirmó su noviazgo y dio detalles de cómo comenzó la relación con la actriz colombiana Carmen Villalobos. #AlRojoVivo #FrederikOldenburg #CarmenVillalobos Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo” es una revista noticiosa que comienza una nueva etapa junto a Jessica Carrillo… 2023-01-17T23:45:03Z

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg empezaron a tener un romance al final de Exatlón All-Stars. La cercanía entre las celebridades llevó la relación de amistad por un camino más romántico, sin esperarlo. Así lo contó el presentador venezolano en Al rojo vivo. “La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada y ha sido maravilloso”, contó la personalidad de televisión al citado programa de Telemundo.