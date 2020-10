¿Qué ver en TV? – Domingo 11 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del gran estreno del show de talentos “Tu cara me suena” y el regreso de “Sal y Pimienta”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las eliminaciones de “Exatlón Estados Unidos” y las películas “Mission: Impossible Rogue Nation”, “Jason Bourne” y “The Accidental Spy”.

Tu cara me suena

Univision transmite una nueva gala de la exitosa competencia internacional “Tu cara me suena”. La música, una de las grandes pasiones de los hispanos, hará que las familias se congreguen para una competencia de canto nunca antes vista, en la que ocho celebridades de primer nivel se transformarán en ídolos de la música cada semana.

“Tu cara me suena” es transmitido hoy por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta”, uno de los programas de entretenimiento más sintonizados en la televisión de habla hispana, regresa con una nueva temporada cargada de muchos más chismes y exclusivas con las celebridades más importantes del momento.

Una nueva entrega de la nueva temporada de “Sal y Pimienta” se transmite hoy por Univision a las 10:15 PM, Hora del Este.

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá hoy un emocionante episodio final de temporada de “Exatlón Estados Unidos”, una de las competencias más vistas en la historia de la televisión de habla hispana.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Mission: Impossible Rogue Nation

La película protagonizada por Tom Cruise será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Con la FMI disuelta y Ethan Hunt (Tom Cruise) abandonado a su suerte, el equipo tiene que enfrentarse contra el Sindicato, una red de agentes especiales altamente preparados y entrenados. Estos grupos están empeñados en crear un nuevo orden mundial mediante una serie de ataques terroristas cada vez más graves. Ethan reúne a su equipo y une sus fuerzas con la agente británica renegada Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), quien puede que sea o no miembro de esta nación secreta, mientras el grupo se va enfrentando a su misión más imposible hasta la fecha… Quinta entrega de la saga Misión Imposible.”

Misión Imposible: Nación Secreta – Teaser Tráiler (HD)La cuenta atrás ha comenzado. Ethan Hunt volverá este verano para enfrentarse a una nueva misión. Misión Imposible: Nación Secreta, protagonizada por Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. ¡Estreno 7 de agosto en cines! ¡Está aquí! – ¡No te pierdas el tráiler de Misión: Imposible Nación Secreta Ethan and team take on their… 2015-03-23T15:09:38Z

Jason Bourne

La película protagonizada por Matt Damon, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Jason Bourne ha recuperado su memoria, pero eso no significa que el más letal agente de los cuerpos de élite de la CIA lo sepa todo. Han pasado 12 años desde la última vez que Bourne operara en las sombras. Pero todavía le quedan muchas preguntas por responder. En medio de un mundo convulso, azotado por la crisis económica y la guerra cibernética, Jason Bourne vuelve a surgir, de forma inesperada, cuando desde el pasado reaparece Nicky Parsons (Julia Stiles) con información sobre él de vital importancia. Desde un lugar oscuro y torturado, Bourne reanudará la búsqueda de respuestas sobre su pasado.”

Jason Bourne – Trailer español (HD)Más Info http://www.trailersyestrenos.es – TWITTER: https://twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: https://www.facebook.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: https://www.google.com/+TrailersyEstrenos Sinopsis: Jason Bourne ha recuperado su memoria, pero eso no significa que el más letal agente de los cuerpos de élite de la CIA lo sepa todo. Han pasado doce años desde la última vez que Bourne estuviera operando en las sombras. ¿Qué… 2016-04-21T07:46:00Z

The Accidental Spy

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 11:30 AM, Hora del Este.

Sinopsis: “Bei (Jackie Chan) trabaja como vendedor en una tienda de equipamientos deportivos mientras sueña con una vida repleta de aventuras. Todo empieza un día normal de trabajo, hasta que Bei decide atender a sus intintos para perseguir a dos hombres con aspecto sospechoso. Cuando Bei descubre que los misteriosos individuos van a perpetrar un atraco en una joyería, entra en acción para frustrar sus planes. El protagonista pronto conoce a Liu (Eric Tsang), un investigador privado que le convence de que es el hijo desaparecido de un rico hombre de negocios coreano.”

The Accidental Spy (2001) Official Trailer 1 – Jackie Chan MovieStarring: Jackie Chan, Min Kim, and Eric Tsang The Accidental Spy (2001) Official Trailer 1 – Jackie Chan Movie Bei is a less-than-successful exercise equipment salesman who yearns for excitement in his life. One day, Bei follows his instincts and trails two-suspicious-looking men into action and foils their plans. The resulting publicity from Bei's heroism… 2016-10-11T17:32:21Z

