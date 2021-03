¿Qué ver en TV? – Sábado 20 de marzo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “The Quest”, “A Dog’s Purpose”, “Death Race 3: Inferno”, “Hard Target” y “Kickboxer III: The Art Of War”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

The Quest

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Van Damme es Chris Dubois, un delincuente callejero que, huyendo de la policía, acaba en una remota ciudad perdida del Tíbet, secuestrado y vendido como esclavo a unos piratas”.

The QUEST – Trailer Official Spanish (Español)

A Dog’s Purpose

La película protagonizada por Dennis Quaid, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un perro intenta descubrir su propósito en la vida a medida que va pasando por distintos dueños. A través de diversas reencarnaciones como Toby, Bailey y Buddy, un mismo perro tendrá la oportunidad de vivir tres vidas distintas y así descubrir el propósito de su existencia al lado de los humanos”.

Tu mejor amigo ( A Dog's Purpose ) – Trailer español

Death Race III: Inferno

La película protagonizada por Luke Goss, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Condenado por asesinar policías, Carl Lucas -también conocido como Frankenstein- es el nuevo piloto estrella de Death Race, una carrera mortal en la que se juega salir libre de prisión junto a su equipo de mecánicos. Por ello, Lucas se sumerge en un nuevo concurso más cruel que cualquier cosa que haya experimentado antes. Se enfrentará con los adversarios más despiadados en una carrera en el desierto de Kalahari, en el sur de África”.

Trailer La carrera de la muerte 3 infierno latino

Hard Target

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Dos hombres despiadados, Fouchon y Van Cleaf, han convertido Nueva Orleans en su particular coto de caza, donde organizan siniestros torneos que enfrentan a sus asesinos con veteranos de guerra, a quienes prometen 10.000 dólares si logran sobrevivir. Desde luego, ninguno de los infortunados que se atreve a probar suerte en tan sangriento juego llega a cobrar el premio. Las cosas cambiarán el día en que Chance Boudreaux (Jean Claude Van Damme) decide participar en el juego… Chance, sin embargo, no es un héroe noble y altruista, sino un solitario “cajun” que solamente quiere cobrar los 217 dólares que necesita para saldar sus deudas con el sindicato de marineros mercantes”.

Blanco Humano (Trailer español)

Kickboxer III: The Art Of War

La película protagonizada por Sasha Mitchell, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “David Sloan, el campeón norteamericano de kickboxing, llega a Brasil acompañado de Xian para enfrentarse con el temible campeón argentino Eric Martine, cuyo manager administra una red de prostitución de adolescentes en secreto. Sloan conoce en un incidente a un niño de la calle llamado Marcos, a quien nombra su asistente y con quien forja relaciones muy sólidas, y a su hermana Isabella, una preciosa muchacha adolescente que es secuestrada por el mánager de Martine, Verreux. David deberá sobrevivir en las calles de Río de Janeiro, una ciudad marcada por la delincuencia juvenil y la prostitución, para poder dar con el paradero de la hermana de Marcos antes de que ocurra una desgracia”.

Kickboxer 3 / Official Trailer (1992)